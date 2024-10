A partire da venerdì 1° Novembre 2024, il servizio taxi di Imperia avrà un nuovo numero unico per le chiamate: il vecchio numero sarà sostituito dal nuovo contatto 0183 3785.

Il nuovo numero, che sarà gestito direttamente dal Comune di Imperia, si inserisce in un programma più ampio di potenziamento del servizio taxi, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’ offerta maggiore, anche a fronte delle segnalazioni ricevute. Nell’ultimo anno sono state infatti rilasciate quattro nuove licenze per taxi, e altre quattro saranno assegnate a seguito del bando pubblico attualmente in corso, per il quale le domande potranno essere presentate fino al 29 Novembre 2024 (bando taxi)

“Vogliamo rendere Imperia una città sempre più accogliente e funzionale per i residenti e i turisti, che in questi anni sono costantemente cresciuti. Il servizio taxi aveva, e in parte ha tuttora, carenze che ci sono state segnalate a più riprese. Con l’istituzione di questo nuovo numero, gestito direttamente dal Comune, e l’incremento della flotta dei mezzi in circolazione contiamo di rispondere alle esigenze della comunità che chiede una crescita e miglioramento del servizio”, commenta l’Assessore ai Trasporti, Gianmarco Oneglio