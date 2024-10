Pubblichiamo di seguito l’intervento dell’assessore ai lavori Pubblici Luigino Bonetti che ha risposta ad un’interrogazione della minoranza sullo stato delle strade. Bonetti ha spiegato gli interventi che il Comune intende mettere in atto per migliorare la situazione e ha elencato le strade oggetto di questi interventi.

Di seguito le sue dichiarazioni pubbliche.

—————–

Voglio ringraziare il Consigliere Balossino, primo firmatario dell’interrogazione che mi permette di spiegare il problema e dimostrare la sensibilità che l’Amministrazione Comunale ha nei confronti del concentrico cittadino e delle aree pedonali, in modo particolare le vie in pavimentazione lapidea.

Come ho spiegato nell’ambito dell’illustrazione delle linee di mandato l’intenzione è di rifare completamente una o due strade in porfido all’anno, le prime in elenco, che presentano le maggiori criticità, erano proprio corso Leoniero e via Giulia. C’è una terza strada “critica”, via San Marziano, dove i lavori di sistemazione sono in corso proprio in queste settimane. L’Amministrazione proseguirà nell’impegno di destinare risorse sulle strade in porfido con una attenzione particolare non soltanto per il valore di abbellimento della Città, ma perché necessitano di interventi continui e programmati per la loro peculiarità strutturale, aggravate anche dal traffico veicolare sostenuto.

Alla stregua di quanto detto voglio elencarvi gli interventi “definitivi” di questi anni, cioè dove si è proceduto alla rimozione del porfido, rimozione del fondo stradale, posa nuovo massetto, posa porfido con stuccatura:

• 2022 è stato eseguito il rifacimento dell’area a parcheggio della stazione ferroviaria di Corso Repubblica, in porfido, con l’installazione di elementi battiruota e la revnelisione dell’arredo urbano

• nel 2023 il Comune ha appaltato due rilevanti interventi di sistemazione stradale, entrambi finanziati da fondi PNRR: uno relativo al porfido nel concentrico cittadino, l’altro di rifacimento delle pavimentazioni bituminose ammalorate.

Con il primo intervento era prevista la sistemazione totale del porfido (quindi intervento di manutenzione straordinaria) nelle vie:

– Passalacqua

– Sarina

– Pelizzari

Completati i lavori in appalto, sono state conseguite delle economie di spesa a favore dell’A.C., che hanno permesso di proseguire gli interventi sul porfido. Ottimizzando il cantiere in essere, dall’incrocio con via Pelizzari si è continuato, pertanto, nella sistemazione completa di Via Giulia sino all’altezza del civico 3/4 (incrocio Via Ribrocchi).

Ovviamente il Settore Lavori Pubblici è conscio delle problematiche rimanenti di Via Giulia, dall’incrocio suddetto sino all’altezza del Teatro Civico, ma è bene rilevare che l’intervento del 2023, compatibilmente con le risorse a disposizione per una prima tratta, è stato risolutivo ed eseguito a regola d’arte.

La restante parte della via che necessita sicuramente di un intervento di manutenzione straordinaria, è monitorata e soggetta alle riparazioni ordinarie di piccoli dissesti.

Per quanto concerne Corso Leoniero, lo stesso è stato sottoposto ad interventi straordinari nel 2016, nell’ambito dell’appalto PQU (Piano di Qualificazione Urbana), che prevedeva, tra le altre strade, Corso Montebello e Via Carducci.

A distanza di alcuni anni, il porfido ha cominciato ad avere le naturali problematiche, in una zona molto trafficata che porta in Piazza Duomo.

Un intervento puntuale di manutenzione ordinaria, circa 20/30 mq, è stato eseguito recentemente, nell’aprile di quest’anno, tra Corso Montebello e Via Puricelli.

Occorre ricordare che le manomissioni dei sottoservizi essenziali, il passaggio dei mezzi di spazzamento (pulizia e neve), il naturale e frequente transito degli automezzi, consuma più o meno rapidamente i giunti tra i cubetti, rendendo quest’ultimi meno “coesi” tra loro.

La formazione di macchie di dissesto, come nel caso di corso Leoniero, viene risolta di volta in volta ed eliminata con riparazioni ordinarie nel breve termine, in attesa di programmare interventi di carattere straordinario e risolutivi della problematica nel 2025. Occorre evidenziare che Corso Leoniero è una via importante e l’unica utilizzata di fatto per il transito sia di mezzi pesanti ed articolati per permettere le frequenti manifestazioni in Piazza Duomo, sia dei mezzi che servono i negozi e le attività del centro storico.

Preme sottolineare che tutti gli interventi di carattere sia straordinario che ordinario sono regolati dalla normativa in vigore per le opere pubbliche oltre che dalle norme tecniche di settore.

In particolare le due normative cardine sono, fino al 30/06/2023, il D. Lgs. 50/2016, successivamente sostituito dal D. Lgs. 36/2023 ed il DM 49/2018 e s.m.i.. Inoltre dal 01/01/2024 tutti gli appalti, ad esclusione di piccoli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro, si sviluppano su piattaforme digitali riconosciute da ANAC.

In caso pertanto di interventi non eseguiti a regola d’arte vengono seguite le disposizioni ed attivate le procedure previste per legge dalla normativa sopra indicata e la regolare esecuzione dell’opera viene sottoscritta dalla Direzione Lavori e successivamente vistata ed approvata dal RUP a seguito di uno scrupoloso ed attento lavoro. Come tutti i cantieri ed in particolare i cantieri stradali, è soprattutto in fase esecutiva attraverso la costituzione dell’ufficio di direzione lavori che l’opera viene costantemente monitorata e seguita fino al suo naturale termine.

Per ciò che concerne gli interventi di manutenzione e nuova costruzione di strutture viabilistiche dal 01.01.2020 ad oggi sono state n. 17 per un totale di circa 3.000.000,00 di euro al netto dell’iva, delle spese tecniche e di tutti gli altri oneri e spese che compongono un quadro economico di opera pubblica. Si precisa che tali numeri si riferiscono a tutte le opere superiori ad € 40.000,00 ove la norma prevede la sottoscrizione del contratto di appalto.

L’importo di contratto e quello di compenso liquidato generalmente coincidono e sono il risultato di emissione di atti contabili che contengono la descrizione in termini di misure e di costi delle opere eseguite.

Le procedure di scelta del contraente applicate così come i criteri di selezione sono state disciplinate fino al 30/06/2023 dal D. Lgs 50/2023 ed attualmente dal D. Lgs 36/2023.

Di seguito, l’ Elenco delle strade soggette ad interventi definitivi (per tratte o per l’intera lunghezza) e marciapiedi:



STRADE:

Strada Scaura, Via San Giovanni Bosco, Via Rolandi, Corso Montebello, Corso Coppi, Via Leonardo da Vinci, Viale Vittorio Veneto, Parcheggio Stazione FFSS (porfido), Strada Virgo Potens, Strada Cerabino (1 tratto non soggetto a cantieri privati), Strada Cerca, Via Passalacqua (porfido), Via Sarina (Porfido), Via Navalle (Mombisaggio), Via Pelizzari (porfido), Via Giulia (porfido), SS35, Via Arzani, Via del Popolo (Mombisaggio), Rotatoria ss10/sp95, rotatoria ss10/Via A Traghetto (Aldi), Via del Fosso (porfido a Vho), Via della Chiesa (porfido a Vho), Via Maestra (Vho), zona “R9”, Via Curiel, Via Rapetti, Via San Marziano (porfido, in corso), Piazza Roma, Strada Fornaci, Via Caduti della Libertà, Via Balustra, Corso Don Orione (compresi incroci con strade laterali ed eliminazione dossi), Corso Pilotti primo tratto (da iniziare), Rotatoria “Liebig” Corso Cavour (da iniziare).



MARCIAPIEDI:

Via G Ferrari, Via Sacro Cuore, Via Baxilio, Viale Kennedy (zona Mater Dei), Via degli Orti, Via Campiglio, Piazza Milano, Via Campanella incrocio corso Don Orione, Via Rosselli, Vicolo Paramuro, Largo Europa, Via Emilia nord (da iniziare)

Luigino Bonetti