Queste le iniziative per il mese di ottobre della casa dei bambini:

Domenica 20 ottobre alle ore 15:00

Castagnata presso lo Chalet Castello

con baby dance e animazione, giochi per grandi e piccini e laboratorio “maschere d’autunno” con il Maestro Natale Panaro in collaborazione con l’Associazione Peppino Sarina

Giovedì 31 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Chalet in maschera presso lo Chalet Castello

per bambini dai 5 agli 11 anni

festa in maschera con giochi spaventosi, balli vampireschi, trucca bimbi, laboratorio “maschere mostruose da ridere di paura” con il Maestro Natale Panaro in collaborazione con l’Associazione Peppino Sarin

Giovedì 31 ottobre alle ore 20:30

Thompson’s House presso lo Chalet Castello

la prima haunted house a Tortona completamente gratuita

per i ragazzi dai 12 ai 14 anni è richiesto un accompagnatore adulto

per i ragazzi con più 14 anni l’ingresso è libero

Per informazioni

Ufficio Assistenza scolastica

tel. +39 0131 864470

e-mail: assistenzascolastica@comune.tortona.al.it