Circa 100 persone e 40 veicoli sono stati controllati dai Carabinieri della locale Compagnia nel corso di un servizio preventivo in orario serale e notturno sul territorio dei Comuni di Acqui Terme, Cassine, Rivalta Bormida, Sezzadio e Strevi.

Due i denunciati per reati in materia di circolazione stradale, tre le patenti di guida ritirate e un segnalato alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

I controlli, effettuati con l’impiego di venti Carabinieri e dieci pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e delle Stazioni dipendenti, sono stati estesi anche a diversi esercizi pubblici.