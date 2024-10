Tra le fabbriche aperte a fine ottobre (dal 24 al 26) c’è anche la Distilleria Mazzetti di Altavilla Monferrato la cui visita si può prenotare al link https://www.fabbricheapertepiemonte.it/prenota-mazzetti

L’azienda

Mazzetti d’Altavilla rappresenta una delle realtà italiane più storiche nella produzione di distillati. Fondata nel 1846 è oggi diretta dalla sesta e settima generazione della Famiglia Mazzetti. Le specialità sono grappe giovani, invecchiate, riserve, liquori, frutta al liquore, amari, gin, bitter e golosità dolciarie.

Mancavano ancora quindici anni a che l’Italia fosse unificata e oltre 50 anni alla messa su strada della prima automobile Fiat. Nella medesima Regione dalla quale questi due importanti eventi presero inizio, i Mazzetti cominciarono la propria attività di distillazione nel cuore del Monferrato per non rammaricarsi più dello spreco che si faceva di una nobile materia prima originaria delle colline circostanti: la vinaccia. Questa poteva infatti essere nobilitata, trasformandola in un pregiato e inimitabile distillato: la Grappa.

Oggi l’azienda – a 178 anni dalla sua nascita – è conosciuta in tutta Italia ed esporta in numerosi paesi del mondo: le sue produzioni sono realizzate nella sede storica, situata in cima alla collina di Altavilla Monferrato, dove anticamente sorgeva un monastero che domina le colline Unesco. La location in autunno vede ripartire l’antico rito della distillazione fra i profumi delle freschissime vinacce piemontesi (fre le principali: Moscato, Barolo, Barbaresco, Ruchè, Barbera, Grignolino, …) che qui vengono distillate. I visitatori possono effettuare visite e degustazioni guidate, assistendo in diretta al processo produttivo e godendo del benvenuto naturalistico e artistico del Parco Storico con la Cappella Votiva La Rotonda e la Torre Panoramica della sede. Nel fascinoso cantinone seminterrato, il Grappa Store, aperto sette giorni su sette, ospita la collezione di spirits firmati da Mazzetti e creati con una particolare ricercatezza nell’eccellenza, il packaging, la sostenibilità e conferendo originalità alle tante soluzioni di regalistica che ogni anno vengono studiate per la clientela. Sono attivi presso la sede anche un Punto Caffetteria, uno spazio per eventi di business e svago, un punto ricarica gratuito per mezzi a mobilità elettrica e – dulcis in fundo – il Ristorante “Materia Prima” (protagonista anche di una puntata di “4 Ristoranti”) dove è possibile scoprire intriganti abbinamenti sensoriali (facoltativi) fra piatti e spirits piemontesi.

La visita

La visita consente di ammirare il Parco Storico con la Cappella Votiva risalente al 1808, il giardino, il piazzale delle vinacce, la distilleria (attiva a fine ottobre), la cantina di invecchiamento, la galleria della grappa con bottiglie ed etichette storiche e il grappa store. Sono previste tappe con degustazioni guidate di spirits. Si pregano i signori visitatori di presentarsi in sede con anticipo di 10-15 minuti per l’accredito. In caso di necessità siamo disponibili al numero 0142/926215. Venerdì sera e sabato a pranzo e cena è aperto in sede anche il ristorante materia prima, previa prenotazione al numero 0142/926215

INDICAZIONI UTILI PER LA VISITA

Durata prevista: 45 minuti

Mezzi pubblici: treno Stazione ferroviaria ASTI-ALESSANDRIA- CASALE M.TO

Minorenni ammessi, senza degustazioni alcoliche.