In data 25 ottobre a seguito di breve attività di indagine, un italiano di 53 anni veniva individuato come responsabile del furto con strappo commesso in danno di una novantaduenne dimorante a Sanremo.

Nel pomeriggio del 25 ottobre due equipaggi della squadra volante venivano inviati presso Corso degli Inglesi poiché tramite linea 112 NUE, era giunta una richiesta di intervento in quanto un’anziana donna aveva appena subito il furto della propria borsetta mentre era intenta a lasciare un sacco nella spazzatura.

Dal racconto della donna è emerso che l’autore del reato si era prima offerto di aiutarla per poi strapparle la borsa e darsi alla fuga, a seguito dello strappo la donna cadeva rovinosamente a terra.

Gli agenti intervenuti sul posto immediatamente soccorrevano la novantenne che lamentava forti dolori alla spalla, motivo per cui veniva immediatamente trasportata in ospedale dove veniva giudicata guaribile in 35 giorni.

Venivano diramate le ricerche per rintracciare l’autore del furto, descritto dalla vittima e ripreso dalle telecamere cittadine fino a quando nel tardo pomeriggio, due agenti liberi dal servizio lo riconoscevano e lo bloccavano.

A quel punto, l’uomo 53enne con diversi pregiudizi di polizia veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il furto commesso e per le lesioni provocate all’anziana donna alla quale veniva inoltre restituita la borsetta asportata.