Sono diciotto i componenti del gruppo di lavoro regionale per la gestione e la presa in carico dei soggetti esposti alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presentati ieri sera, martedì 29 ottobre, durante l’incontro organizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte all’Auditorium del Marengo Museum di Spinetta Marengo.

Come ha spiegato l’assessore alla Sanità Federico Riboldi: «La task force è articolata in una Commissione tecnica, a cui sono attribuiti compiti di valutazione delle attività di monitoraggio e di collaborazione alla gestione dei rapporti con i cittadini e le associazioni, e una Commissione clinica, che si occuperà invece degli approfondimenti sul profilo tossicologico dei PFAS finalizzati alla definizione di un percorso diagnostico-terapeutico per i soggetti maggiormente esposti alle sostanze perfluoroalchiliche».

A farne parte, nello specifico sono:

Commissione tecnica:

Fabrizio Priano – componente della Segreteria dell’Assessore alla Sanità – con funzioni di Coordinatore della Commissione

Enrico Bergamaschi – Direttore SCDU Medicina del Lavoro dell’AOU Città della Salute e delle Scienze di Torino presso la sezione di Medicina del Lavoro – Tossicologia ed Epidemiologia Industriale del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino

Luigi Vercellino – Direttore generale ASL AL

Valter Alpe – Direttore generale AOU di Alessandria

Antonio Maconi – direttore del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’AOU di Alessandria

Emanuela Palermo – funzionario direzione regionale Sanità

Bartolomeo Griglio – dirigente Settore “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della direzione regionale Sanità

Paolo Platania – dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1 della Provincia di Alessandria

Elena Biorci – responsabile del Servizio “Energia e tutela della qualità dell’aria” della Provincia di Alessandria

Commissione clinica:

Luigi Castello – direttore della SCDU Medicina Interna dell’AOU di Alessandria – con funzioni di Coordinatore della Commissione

Marinella Bertolotti – Dirigente di Epidemiologia Clinica e Biostatistica – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione di Casale Monferrato – ASL di Alessandria

Francesca Pollis – Direttore della Struttura di Medicina Trasfusionale dell’AOU di Alessandria

Marco Gallo – Direttore di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’AOU di Alessandria

Marco Quaglia – Direttore della SCDU Nefrologia e Dialisi dell’AOU di Alessandria

Gianfranco Pistis – Direttore di Cardiologia dell’AOU di Alessandria

Francesco De Rosa – Direttore SCDU Malattie Infettive dell’AOU Città della Salute e della Scienza

Maura Rossi – Direttore di Oncologia dell’AOU di Alessandria

Enrica Migliore – Dirigente presso il Centro di riferimento per l’epidemiologia e la prevenzione Oncologica in Piemonte dell’AOU Città della Salute e della Scienza Torino

Tra i compiti della Task Force ci saranno quelli di elaborare una strategia per valutare l’effettivo livello di contaminazione delle fonti di approvvigionamento idrico e degli alimenti che rappresentano la principale via di esposizione dei cittadini ai PFAS, di definire un piano di attività per ampliare il numero di cittadini sottoposti a controllo per verificare il livello di PFAS nel sangue al fine di individuare le aree dove sia effettivamente presente una maggiore esposizione dei cittadini a queste sostanze, di elaborare un piano di attività per la presa in carico degli esposti alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche mediante la collaborazione e il coordinamento interdisciplinare tra le diverse professionalità coinvolte, di stabilire un percorso diagnostico terapeutico che i soggetti maggiormente esposti alla contaminazione da Pfas dovranno seguire e di approfondire il profilo tossicologico e l’impatto sull’organismo umano delle sostanze perfluoroalchiliche.

«Come promesso – ha sottolineato l’assessore Riboldi -, stiamo mantenendo il cronoprogramma prefissato e le qualificate professionalità della task force sono un valido e fondamentale supporto affinché non venga tralasciato alcun aspetto; perché è bene ricordare che l’attenzione della Regione Piemonte sul problema dei PFAS rimane altissima, perché lo sviluppo economico e la produzione industriale devono essere necessariamente compatibili con l’ambiente e la salute dei cittadini».

La serata è stata anche l’occasione, da parte del direttore generale dell’ASL AL, Luigi Vercellino, e del direttore della struttura Governo clinico, qualità e ricerca dell’ASL AL, Guglielmo Pacileo, di illustrare le attività di monitoraggio PFAS adottati finora, con una particolare attenzione a quelle portate avanti dal Sian (Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione), dallo Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e dal Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, oltre alle attività straordinarie come il biomonitoraggio integrato e il biomonitoraggio umano.

Su quest’ultimo aspetto è stato annunciato l’avvio a breve della seconda fase, che prevede in prima istanza un target complessivo di circa 8 mila persone per il primo cerchio concentrico di (0-3 km dal centro dello stabilimento chimico di Spinetta Marengo) con l’utilizzo di un ambulatorio mobile per le attività di prelievo e di somministrazione del questionario , l’apertura di agende per la prenotazione attraverso modalità che verranno condivise nei prossimi giorni e l’avvio della campagna di adesione al biomonitoraggio da metà di novembre.

Nel frattempo, la prossima settimana, al Grattacielo Piemonte di Torino, si riunirà già la task force: «Perché deve essere pienamente operativa nel minor tempo possibile, perché sui PFAS non c’è un attimo da perdere» ha ribadito l’assessore Federico Riboldi.