Sabato 26 ottobre si terrà l’inaugurazione delle nuove sale del Museo del Mare di Tortona in via Pietro Pernigotti 14 e la consegna della sciabola dell’Ammiraglio Carlo Mirabello. Sarà l’occasione per approfondire meglio la figura di questo importante personaggio tortonese con il dottor Massimo Alfano che terrà una conferenza presso la Sala della Biblioteca Civica alle ore 17.

L’evento del 26 ottobre sarà anche l’occasione per avviare la collaborazione fra due istituzioni museali, il Museo del Mare della città ed il Museo Civico Navale di Carmagnola, che inizieranno a lavorare insieme, gettando il seme di un primo coordinamento regionale.

Alle ore 18 è prevista l’inaugurazione delle nuove sale e la consegna della sciabola che andrà ad arricchire il patrimonio del Museo.