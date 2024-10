A partire dal 4 novembre Novi Ligure inaugura un nuovo modello di mobilità con il servizio a chiamata Moeves Plus. Questo innovativo sistema sostituirà, in determinati orari della giornata, i tradizionali autobus di linea, proponendo un’alternativa flessibile, efficiente e sostenibile per gli spostamenti in città.

Il servizio sarà disponibile sia attraverso un call center dedicato con operatore telefonico sia tramite l’app Moeves Plus. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di prenotare i propri viaggi in modo semplice e immediato. L’obiettivo principale di questo progetto è duplice: evitare sprechi di risorse e contribuire a ridurre l’inquinamento cittadino, rispondendo al contempo alle effettive esigenze di mobilità della comunità. Il costo del biglietto è di 1,80 € a corsa, la stessa tariffa applicata dagli autobus di linea.

Il servizio prevede anche il trasporto attrezzato per persone con disabilità. Per procedere a una puntuale organizzazione, al momento la prenotazione per questo tipo di servizio potrà essere effettuata solo tramite call center.

“La revisione del trasporto pubblico locale – commentano il Sindaco Rocchino Muliere e il Vice Sindaco Simone Tedeschi – rientra tra le priorità dell’Amministrazione comunale. In questo contesto si inserisce il trasporto urbano a chiamata che partirà a breve, un servizio innovativo per il nostro territorio che vuole agevolare i cittadini nei loro trasferimenti quotidiani. In questa fase – concludono Muliere e Tedeschi – sarà importante monitorarne lo sviluppo e promuoverlo attraverso un’adeguata campagna di comunicazione”.

“Grazie a Moeves Plus – spiega Enrico Galleano Amministratore Delegato di Bus Company -, Novi Ligure si posiziona come città all’avanguardia nell’offrire soluzioni di trasporto dinamiche e su misura, con un focus sulla semplificazione delle tratte e sull’ottimizzazione delle risorse. Il servizio si basa infatti – continua Galleano – su un modello che parte direttamente dalle necessità degli utenti, proponendo una mobilità più smart, accessibile e sostenibile per tutti.”

Il lancio di Moeves Plus rappresenta un passo importante verso una gestione intelligente e responsabile della mobilità urbana, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio pubblico che risponda alle sfide attuali e future in termini di trasporto e sostenibilità ambientale. Attualmente nell’area del Sud Piemonte solo due centri offrono un servizio di trasporto a chiamata, il Comune di Cuneo e, dal 4 novembre, quello di Novi Ligure.

Per ulteriori informazioni sul servizio e per scaricare l’app, visita il sito www.moeves.it o contatta il call center al numero 0175.478816.

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

ORARI CALL CENTER: dal lunedì al venerdì (8:30-12:30 e 14:30-16:30)

Acquista il tuo biglietto:

• presso le rivendite abilitate

• tramite l’APP Moeves Plus

• a bordo (costo maggiorato di 1,00 €)

ORARI DI SERVIZIO

Lunedì – Venerdì: 5.45 – 6.45 / 7.30 – 13.00 / 14.00 – 20.00

Sabato: 7.30 – 20.00

GIORNI FERIALI (scuole chiuse)

Lunedì – Sabato: 7.30 – 20.00