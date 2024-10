Mercoledì 23 ottobre Silvia Padoa, con il volume “In fondo ci hai divertiti. Peripezie in terra d’Africa di una nonna diva” (EllediLibro, 2024), dà il via ad un ciclo di incontri dedicati al grande schermo che si terranno presso la Biblioteca Civica di via Marconi, 66.

Il libro è un memoir dell’avventurosa vita di Clara Padoa (nonché nonna dell’autrice) signora dell’élite milanese e attrice per gioco nel cinema degli anni 30. Un racconto che attinge da documenti dell’epoca, da foto di famiglia, da racconti di vita e da incontri con personaggi come Luchino Visconti, Amedeo d’Aosta o Edda Ciano. Dialoga con l’autrice Barbara Rossi, con clip dal film “Il Signor Max”.

Mercoledì 30 ottobre è la volta di Barbara Rossi, giornalista e critica cinematografica, che presenterà il suo ultimo libro “Marcello Mastroianni. Il Divo gentile” (Gremese ed., 2024), in occasione dei cento anni della nascita dell’attore italiano più conosciuto al mondo. Durante la presentazione sarà tributato un omaggio a Marcello Mastroianni e a Sophia Loren con la proiezione di clip dal film “Ieri, oggi, domani”. Dialoga con l’autrice Sergio Arecco.

Per concludere, mercoledì 6 novembre, è in programma la presentazione del libro “Christopher Nolan. Il cinema oltre il tempo e lo spazio” (Weird Book, 2023). L’autore, Fabio Ferrari, rende omaggio ad un regista, sceneggiatore e produttore, considerato uno dei protagonisti cinematografici più influenti e popolari del XXI secolo. Con questo volume Fabio Ferrari ha vinto la XII edizione del Premio InediTO colline di Torino. Interviene Roberto Lasagna, con clip dal film “Il cavaliere oscuro”.

Tutti gli incontri sono in programma alle ore 18 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica (via Marconi, 66).

Info: Biblioteca Civica tel. 0143.76246

Mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Facebook: Biblioteca Civica – Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro