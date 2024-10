Sabato 19 ottobre 2024, dalle ore 16 alle ore18,30, presso il Palazzo ex M.te di Pietà in via M.te di Pietà, si apriranno le iscrizioni per i “Percorsi d’arte”, laboratori di disegno, pittura e ceramica rivolti a bambini, ragazzi e adulti. I corsi prendereanno il via sabato 9 novembre dalle ore 15 alle ore 17 per il disegno e la pittura e giovedì 14 novembre dalle ore 16 alle 18 per la ceramica; entrambi avranno cadenza settimanale da novembre a maggio. Chi desidera partecipare può iscriversi durante l’evento con l’assistenza delle organizzatrici, Vilma Borra e Luisa Murtas. Un’opportunità unica per coltivare il talento artistico in un ambiente stimolante e creativo.

Per ulteriori informazioni: Vilma Borra 3387423226 – Luisa Murtas 3470523115