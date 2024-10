– È stata prorogata fino al 1° dicembre 2024, la mostra Pietro Francesco Guala (1698-1757). La galleria degli Scarampi proveniente dal castello di Camino. L’arte del ritratto. ospitata a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’esposizione, a cura di Claudio Bertolotto, Mariateresa Cairo, Roberto Livraghi e Liliana Rey Varela, è promossa da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino. La realizzazione operativa è a cura di Palazzo del Governatore Srl.

La rassegna presenta, per la prima volta in assoluto, il ciclo di 23 ritratti della famiglia Scarampi che il marchese Paolo commissionò a Pietro Francesco Guala (Casale Monferrato 1698 – Milano 1757), per il salone principale del proprio castello di Camino, in provincia di Alessandria.

La mostra è una delle più complete del Guala “ritrattista” e la maggior parte dei ritratti (15) è stata restaurata grazie a un delicato intervento condotto dal Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” che ha permesso di riportare alla luce antichi cartigli dipinti dall’artista e celati da successivi restauri.

INFO

La mostra è aperta al pubblico nelle giornate di sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 con possibilità di visite guidate gratuite su prenotazione.

Per info e prenotazioni

e-mail: didattica.fondazionecral@gmail.com – telefono 347.8095172

Informazioni e approfondimenti alle pagine Facebook @Collezioni di Palatium Vetus e @fondazionecassadirisparmiodialessandria che saranno costantemente aggiornate.

Pagine Facebook: @Collezioni di Palatium Vetus; @Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Sede della mostra: Alessandria, Palatium Vetus, piazza della Libertà 28