Prosegue il maltempo sulla Liguria: dopo l’allerta gialla per temporali di oggi, scattata dalle 8 sulle zone A (ponente), B (centro) e D (bacini padani di ponente), e in avvio dalle 16 sulle zone C (levante) ed E (bacini padani di levante), è stata diramata una nuova allerta, che sarà: gialla per tutta la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, sulla zona A, gialla su tutto il resto del territorio regionale dalla mezzanotte, per poi diventare arancione per temporali (il massimo grado di allerta per questa tipologia di fenomeni) dalle 9 sui bacini piccoli e medi delle zone B, C, D ed E, e arancione per piogge dalle 15 sui bacini grandi delle zone C ed E.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.

È possibile rimanere informati sull’evoluzione dell’allerta sui canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria o sulla app meteo3r.