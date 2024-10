Sabato 26 ottobre 2024 dalle ore 10,00 alle 19,00 tornerà l’appuntamento con il “Book”, come è sempre stato chiamato confidenzialmente dagli utenti, nella sua edizione estiva. Confermata la posizione in Piazza Mazzini, nella cornice del chiosco dell’ex edicola.

Il bookcrossing è la più importante iniziativa di scambio libri conosciuta e condivisa in molte nazioni (per rendersene conto basta visitare il sito internet di riferimento della kermesse, http://www.bookcrossing.com/).

L’iniziativa di bookcrossing è stata sempre proposta a Casale in una forma piuttosto originale: i libri vengono donati direttamente dai cittadini alla Biblioteca. I bibliotecari della Civica li selezionano e li propongono ai lettori dopo aver apposto il caratteristico timbro dell’iniziativa. Nel corso delle 42 edizioni casalesi sono stati registrati e distribuiti oltre 50 mila volumi. In ogni edizione più di mille libri sono stati liberati (il vocabolo con cui si intende che un libro viene messo in libera e gratuita circolazione) e dal dal 2010, è attivo un apposito spazio dedicato ai giovani lettori.

Considerate le previsioni meteorologiche incerte, l’evento potrebbe essere rinviato in caso di maltempo, per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica al numero di telefono 0142444246 o via email all’indirizzo bibliote@comune.casale-monferrato.al.it .