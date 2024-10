Rivieracqua comunica che urgenti lavori sulla condotta idrica comporteranno la chiusura di via Cesare Battisti – in prossimità dell’intersezione con via Bormani e via Capocaccia – dalle 9.00 di domani, mercoledì 23 ottobre, fino a fine lavori. L’intervento dovrebbe concludersi in giornata, salvo complicazioni. Il traffico verrà deviato nelle vie limitrofe.

