Giovedì 28 novembre alle ore 20.45, presso il Teatro Civico di Tortona in via Amm. Mirabello 3, si terrà l’incontro sul tema “Urlare non serve a nulla. Come gestire i conflitti con i figli” con Daniele Novara, noto pedagogista e direttore del Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. L’evento è stato organizzato dal Comune di Tortona in collaborazione con il C.P.T. Coordinamento Pedagogico Territoriale ambito territoriale Tortona nell’ambito dei progetti educativi rivolti a genitori, educatori e insegnanti, ed è ad ingresso libero e gratuito.

Non è mai stato facile farsi ascoltare dai figli e spesso il genitore che vuole essere “morbido”, accondiscendente e disponibile finisce nella palude delle urla e delle sgridate. Essere genitori ben organizzati, con un progetto educativo condiviso, vivere la dimensione relazionale e affettiva, essere autorevoli e non autoritari, saper stare nei conflitti senza colpevolizzare nessuno e riuscendo a dare regole sostenibili, è una competenza da costruire giorno dopo giorno. Sono questi i temi che Daniele Novara tratterà durante la serata, per la quale sarà possibile richiedere un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi per gli operatori del settore.

Per prenotazioni: biglietteria del Teatro Civico, dal 29 ottobre martedì-venerdì ore 16-19, mail teatrocivico@comune.tortona.al.it.

Per info: coordinamentopedagogico@comune.tortona.al.it, tel. 0131864470.