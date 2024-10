E’ stato individuato ieri, sabato 12 ottobre, alla stazione ferroviari di Alessandria, durante un controllo, l’autore dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso la notte di venerdì a Rozzano. Si tratta di un giovane di 19 anni anche lui di Rozzano. E’stato individuato dalla Polfer ad Alessandria, dove pare fosse arrivato a bordo di un treno partito da Milano. Sabato sera i militari lo hanno sentito nella caserma di via della Moscova. Il giovane è poi stato sottoposto a fermo, dove avrebbe confessato l’omicidio.

Manuel, 31 anni era stato ucciso in viale Romagna a Rozzano con una coltellata al petto poche ore prima. I carabinieri avevano trovato il corpo a terra accanto alla fermata del tram 15, lo stesso che abitualmente la vittima prendeva per tornare dal lavoro. Anche quella notte Manuel era uscito dal Carrefour di via Farini a Milano – dove era impiegato come magazziniere – ed era tornato a Rozzano. Una telecamera lo aveva ripreso l’episodio avvenuto poco dopo mezzanotte, mentre un secondo occhio elettronico lo aveva filmato quattro minuti prima che venisse trovato in fin di vita. Una rapina, dove il giovane ha perso probabilmente dopo aver cercato di reagire. Il 19enne gli avrebbe portato via delle cuffie da pochi euro.