Una bella notizia per Tortona che vede il noto restauratore Enzo Basiglio di Gabbantichità eletto vicepresidente nazionale nell’ambito della nuova elezione del onsiglio Nazionale di Confartigianato Restauro che avrà alla guida, per i prossimi quattro anni, il lombardo Paolo Gasparoli, eletto per acclamazione Presidente nazionale della Categoria. Al suo fianco Vincenzo Basiglio di Tortona per il Piemonte e Tommaso Nesi (Toscana) nel ruolo di Vicepresidenti, i consiglieri sono Giorgio Berto (Veneto), Roberto Borgogno (Trento), Francesca Comello (Friuli-Venezia Giulia), Alessandro Fagioli (Lazio), Nicola Crispino (Emilia-Romagna).

“Dobbiamo innanzitutto difendere le prerogative della categoria del Restauratore di Beni Culturali e del suo status sociale, aumentandone la rappresentatività come figura cardine del processo di conservazione, perché è il restauratore che con la propria competenza – come il bravo chirurgo – sa come e dove mettere le mani per la conservazione della materia che costituisce l’identità e l’autenticità del Patrimonio culturale”. Questo il primo punto del programma quadriennale di Gasparoli, che ha anche sottolineato la necessità di necessità di promuovere un più stretto dialogo e una forte collaborazione con il settore Moda e con ANAEPA Confartigianato, in particolare sulle tematiche della manutenzione preventiva e programmata ma anche come potenziali ‘operatori del restauro di beni culturali con competenze settoriali’.