La salute del cane è una priorità per chiunque voglia garantire una vita serena al proprio amico a quattro zampe. Tuttavia, anche con le migliori attenzioni, gli infortuni comuni del cane possono verificarsi. Incidenti, attività fisica intensa o persino semplici azioni quotidiane possono causare lesioni.

Tra i problemi più frequenti, ci sono le fratture, le lussazioni e le ferite, fino a patologie da sovraccarico come tendiniti e artrosi. È essenziale comprendere come gestire tali situazioni e sapere, ad esempio, come curare una slogatura nella zampa del cane. Scopriamo quali sono gli infortuni più comuni del cane e come prevenirli e trattarli.

Infortuni traumatici

Gli infortuni traumatici sono eventi improvvisi e spesso legati a incidenti. I cani, specialmente quelli più attivi, sono soggetti a cadute, urti e situazioni in cui possono ferirsi o riportare danni significativi.

Fratture

Le fratture sono tra gli infortuni più gravi e possono variare in gravità e tipologia. Si parla di fratture chiuse, quando l’osso non rompe la pelle, o di fratture aperte, quando l’osso è esposto attraverso una ferita.

Le fratture scomposte, invece, coinvolgono lo spostamento dell’osso fratturato, rendendo il recupero più complicato. Le cause più comuni di queste lesioni sono incidenti stradali, cadute da altezze o impatti violenti. La diagnosi precoce e l’intervento veterinario sono cruciali per una corretta guarigione.

Lussazioni

Le lussazioni avvengono quando un osso si sposta fuori dalla sua articolazione. Le articolazioni maggiormente colpite sono quelle di spalle, ginocchia e anche. I sintomi includono dolore acuto, difficoltà nei movimenti e zoppia. In questi casi, un trattamento tempestivo è fondamentale per evitare danni permanenti.

Ferite e lacerazioni

Le ferite nel cane possono essere causate da morsi, tagli con oggetti appuntiti o abrasioni provocate da superfici ruvide. Le ferite lacero-contuse possono essere particolarmente pericolose se non curate correttamente, poiché potrebbero infettarsi.

I cani più avventurosi sono spesso esposti a rischi di ferite superficiali o profonde. Una corretta disinfezione e, in alcuni casi, l’applicazione di punti di sutura, sono le soluzioni più indicate.

Infortuni da sovraccarico

Gli infortuni da sovraccarico si sviluppano gradualmente a causa di sforzi ripetuti o movimenti errati. Questi problemi, se non diagnosticati e trattati in tempo, possono peggiorare e compromettere la qualità di vita del cane.

Tendiniti e tenosinoviti

Le tendiniti sono infiammazioni dei tendini, mentre le tenosinoviti riguardano anche la guaina tendinea. Tendini come quello del gomito o del ginocchio sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di lesioni, soprattutto nei cani sportivi o molto attivi.

I sintomi includono gonfiore, dolore al tatto e difficoltà a camminare. Evitare l’eccessivo sforzo fisico è una delle principali misure preventive.

Slogature

Le slogature si verificano quando un’articolazione viene forzata oltre il suo normale raggio di movimento. I sintomi tipici comprendono gonfiore, dolore e zoppia. È importante non sottovalutare questo tipo di infortunio, poiché potrebbe nascondere danni più gravi.

Artrosi

L’artrosi è una malattia degenerativa delle articolazioni che colpisce in particolare i cani anziani, ma anche quelli con predisposizioni genetiche o in sovrappeso. Questa patologia causa rigidità, dolore e difficoltà nei movimenti, limitando notevolmente la mobilità del cane.

Mantenere un peso corporeo ottimale e garantire un’attività fisica moderata sono le migliori forme di prevenzione.

Altri infortuni comuni

Oltre agli infortuni traumatici e da sovraccarico, esistono altre problematiche che possono mettere a rischio la salute del cane.

Colpo di calore

Il colpo di calore si verifica quando il cane è esposto a temperature elevate per periodi prolungati o compie sforzi fisici in condizioni di caldo intenso. I sintomi includono respiro affannoso, salivazione eccessiva, debolezza e, nei casi più gravi, collasso. Per prevenire questo problema, è fondamentale evitare l’esposizione prolungata al sole e garantire al cane acqua fresca e ombra.

Avvelenamento

L’avvelenamento è un altro rischio comune per i cani. Alcune sostanze tossiche, come cibi pericolosi (cioccolato, uva, cipolla), piante velenose o prodotti chimici domestici, possono causare gravi problemi di salute. I

I sintomi variano, ma possono includere vomito, diarrea, convulsioni o difficoltà respiratorie. È cruciale riconoscere tempestivamente i segnali e portare immediatamente il cane dal veterinario.

Corpi estranei

I cani, spesso per curiosità, tendono a ingerire o inalare corpi estranei. Questo può comportare rischi gravi, come ostruzioni intestinali o difficoltà respiratorie. Oggetti come ossa, giocattoli o pezzi di plastica possono diventare pericolosi. Rivolgersi tempestivamente al veterinario è la scelta migliore in questi casi.

Come prevenire gli infortuni nel cane

La prevenzione è il miglior modo per proteggere il cane dagli infortuni comuni. Garantire un ambiente sicuro, senza accesso a sostanze o oggetti pericolosi, è fondamentale.

Inoltre, un’adeguata attività fisica, adattata all’età e alla condizione del cane, aiuta a mantenere in salute le articolazioni e i muscoli. Infine, una corretta alimentazione e visite veterinarie regolari sono essenziali per prevenire molte problematiche di salute.

Cosa fare in caso di infortunio

In caso di infortunio, è importante mantenere la calma e agire rapidamente. Il primo soccorso può fare la differenza: immobilizzare la parte colpita, pulire eventuali ferite e trasportare il cane con cura dal veterinario sono passaggi fondamentali.

Solo il veterinario sarà in grado di valutare la situazione e fornire le cure necessarie per il recupero del cane. Sebbene sia sempre consigliabile consultare il proprio veterinario di fiducia, durante una vacanza potrebbe essere necessario rivolgersi a un altro professionista. In questi casi, l’importante è agire tempestivamente senza esitazioni.

In sintesi, conoscere i principali infortuni comuni del cane e sapere come prevenirli e trattarli è fondamentale per garantire una vita sana e felice al proprio amico a quattro zampe.