Anche quest’anno ottobre è il mese della “prevenzione rosa”, ricco di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione nel campo della salute femminile e della diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell’utero.

Gli strumenti più efficaci per attuare questo tipo di prevenzione sono la mammografia ed il pap test: entrambi gli esami, grazie al programma di screening, in Piemonte vengono offerti gratuitamente alle donne nelle fasce di età 25-64 anni per il pap test e 45-75 anni per la mammografia.

In occasione dell’Ottobre Rosa 2024 i centri di screening dell’ASL AL apriranno le porte per effettuare prestazioni aggiuntive.

Le prenotazioni potranno pervenire telefonicamente al numero 800 001141 dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni (sabato e domenica compresi).

Questi gli appuntamenti:

Ospedale Civile Ovada : LUNEDI’ 14 OTTOBRE dalle 13.00 alle 15.00

Verrà eseguita mammografia e, se necessario, il medico radiologo eseguirà ecografia

Consultorio Distretto Ovada : Screening della cervice uterina dalle 13.30 alle 17.00.

Ospedale SS Antonio e Margherita, Tortona: MERCOLEDI' 16 OTTOBRE dalle 15.30 alle 18.30

Verrà eseguita mammografia e, se necessario, il medico radiologo eseguirà ecografia

Ospedale San Giacomo, Novi Ligure: MERCOLEDI' 16 OTTOBRE dalle 16.00 alle 19.00

Verrà eseguita mammografia e, se necessario, il medico radiologo eseguirà ecografia

Ospedale mons. Galliano, ACQUI TERME: VENERDI' 18 OTTOBRE dalle 8.00 alle 19.00

Verrà eseguita mammografia e, se necessario, il medico radiologo eseguirà ecografia e il chirurgo senologo eseguirà visita senologica

Ospedale Santo Spirito, CASALE M.TO in collaborazione con LILT: SABATO 19 OTTOBRE E SABATO 9 NOVEMBRE dalle 08.00 alle 13.00

Prenotazioni al numero 3495544676 (LILT) dalle 9.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì.

Verrà eseguita mammografia e, se necessario, il medico radiologo eseguirà ecografia e il chirurgo senologo eseguirà visita senologica.