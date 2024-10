Dimostrare ai ragazzi delle scuole in modo pratico e molto incisivo quanto sia importante, anche a bassa velocità, l’uso delle cinture di sicurezza. Una simulazione, ovvero una crash test experience, per far vivere ai più giovani i momenti drammatici che caratterizzano un incidente quando si è al volante, dal ribaltamento del veicolo all’impatto vero e proprio. È una delle iniziative in programma nell’ambito di “Metti la Sicurezza al Volante”, il progetto ideato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sinergia con la Direzione Generale del Nord ovest della Motorizzazione civile, mirato a sensibilizzare i giovani in età scolare sui rischi della guida su strada con stand lab e incontri pubblici in piazza, a titolo gratuito, con esperti del settore. Il prossimo incontro con le simulazioni di crash test si svolgerà sabato 12 ottobre, dalle ore 10:00 alle 18:00, ad Alessandria, in piazza Garibaldi.

Attraverso l’Associazione di categoria Confarca (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici), riconosciuta dal Ministero quale associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale, i ragazzi delle scuole parteciperanno nelle piazze di Piemonte e Liguria a una serie di eventi pratici, con l’aiuto dei professionisti delle autoscuole.

Evento clou della tappa alessandrina di sabato prossimo, è appunto la crash test experience. L’esperto nazionale per la formazione e la sicurezza stradale, Leonardo Indiveri, metterà a disposizione il suo laboratorio mobile, con simulatori di impatto e di ribaltamento, ricavato all’interno di un grosso autocarro lungo 12 metri che si trasforma in un grande palco, su cui sono installati un simulatore di ribaltamento auto, un simulatore di impatto, un maxischermo professionale, un gruppo elettrogeno da 30 Kva, regia audio-video, impianto audio da 1.000 watt.

I veri protagonisti delle simulazioni in programma in piazza Garibaldi saranno ovviamente i più giovani, i quali parteciperanno a presentazioni multimediali con occhiali 3D condite con musiche, filmati di crash test, a semplici spiegazioni sul funzionamento di airbag e pretensionatori, per poi passare alle simulazioni di ribaltamento a bordo di una Smart, e di impatto su un carrello sormontato da un sedile di auto.