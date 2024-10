È iniziato così l’impegno del Lions Club Tortona Duomo nell’intraprendere 2 importanti service per riqualificare e piantumare 2 aree verdi cittadine in zone di valore storico paesaggistico, particolarmente interessanti per l’armonia tra ambiente e spiritualità dei luoghi.

La prima iniziativa, sviluppata nell’ A.L. 22-23 a seguito della campagna Lions “Tre alberi per salvare il pianeta”, cui il Club ha aderito, stimolato dal nostro Distretto Ia2 ‘Il Bosco Diffuso” dal DG Pio Visconti, con fondi a sostegno dei Club per la messa a dimora di centinaia di alberi, in collaborazione con i Comuni e grazie ai protocolli siglati dal MD-Italy col Dipartimento di Protezione Civile e l’Associazione Nazionale dei Comuni.

Da qui l’idea di riqualificare le aree verdi ai lati della storica scalinata che sale dal centro città al Convento dei Cappuccini, creando simbolicamente un “Orto degli Ulivi”. Il Tortona Duomo, autorizzato da Comune e Soprintendenza Archeologica, ha così messo a dimora gli ulivi in un terreno incolto e disboscato, avvalendosi oltre che dei propri soci (M. Mariani e P. Omenetto in primis) anche della collaborazione del Volontariato locale e dei Frati Cappuccini.

“Ammirare un ulivo è sognare la pace!”, così inizia la targa commemorativa dei 33 ulivi, inaugurata con una solenne cerimonia il 4 ottobre scorso alla presenza del Vescovo di Tortona Guido Marini, Sindaco Federico Chiodi, Magg. Bellotti e dai Lions rappresentati dalla IIVDG Balduzzi e dal PDG Canobbio. Tutti i presenti hanno colto dal belvedere del Convento quell’aura di pace nel giorno della festività francescana e i nostri ulivi, “i fratelli ulivi che fan di santità pallidi i clivi” hanno regalato la vista di un pendio ordinato e piantumato, capace di prevenire il dissesto idrogeologico, assorbire CO 2 , purificare con il proprio contributo il centro storico della nostra Città.

Sull’altro colle sovrastato dalla Torre del Parco del Castello, polmone verde della nostra Città, il Club Tortona Duomo ha realizzato un intervento di restauro e abbellimento dell’area dominata da un imponente secolare cedro del libano sostituendo le 4 cadenti panchine con le nuove nei colori giallo e blu. L’area, già dedicata dai Club di Zona ad Helen Keller con una targa sulla sua figura e valore scritta anche in Braille e inaugurata nel 2022 dal PIP Dr. Yamada, è stata completata con il nuovo service, un gesto concreto per i tanti cittadini che potranno ritrovarsi e sostare. Quattro piccole targhe riportano i simboli delle 8 aree di intervento Lions: vista, diabete, fame, ambiente, cancro infantile, giovani, cause umanitarie, assistenza nei disastri, loghi importanti che richiamano valori e aiuti concreti dei Lions alla comunità di appartenenza e lontane.

L’inaugurazione delle panchine avvenuta il 15 settembre scorso ha visto la sentita partecipazione delle autorità cittadine civili e militari, della IVDG Rolla e dei Lions del territorio, a testimonianza di una comunità sempre pronta ad apprezzare ciò che di bello e di buono sappiamo fare fedeli al nostro motto “We Serve”.

Ph.Luigi_Bloise