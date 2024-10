È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 19 ottobre la nuova postazione DAE con defibrillatore salvavita in piazza Elemento alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona, nell’ambito del progetto comunale “Tortona Città Cardioprotetta”. All’evento erano presenti anche il sindaco Federico Chiodi, gli assessori Giordana Tramarin e Luigi Bonetti, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il presidente del locale comitato della Croce Rossa Mauro Bombardi e la presidente Bruna Saviotti del Rotary Tortona che finanzia i corsi per imparare a utilizzare i DAE. Il nuovo apparecchio è stato donato dall’Associazione Prometeo rappresentata dal dottor Massimo Milani, rimesso in funzione grazie alle nuove piastre donate dal Gruppo Franzosi di Tortona.

L’evento si è svolto in concomitanza con il “World Restart a Heart Day” giornata mondiale della rianimazione cardiaca che si svolge tutti gli anni il 16 ottobre, durante la settimana “Viva” promossa dall’IRC, dall’ERC e dall’Unione Europea.

Con quello di Rivalta sono otto in totale gli apparecchi installati in città nell’ambito di “Tortona Città Cardioprotetta”: in piazza Duomo, nella piazza retrostante il Municipio, presso l’area Matteotti, sul Castello nelle vicinanze del Voltone, presso al sede di Gestione Ambiente sulla strada per Genova, in corso Romita – piazza Galluzzi, in piazza della Chiesa alla frazione Castellar Ponzano.