Nei giorni di sabato 26 e domenica 27 ottobre, l’Associazione “IRSAC (Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi) APS di Cassine organizza la 25^ edizione del corso di ricostruzione storica di coreografie tratte dalle opere dei Maestri di danza dei secoli XV-XVII e, come tradizione, concluderà l’attività formativa in un luogo particolarmente significativo per caratteristiche storico-artistiche.

Il luogo scelto quest’anno è il salone del Castello dei Torriani e dei Bandello

Domenica 27 ottobre 2024:ore 15,30 introduzione a cura di Lucio Paolo Testi – direttore del corso di ricostruzione danza storica e a seguire esibizione in abiti d’epoca della durata di circa 50 minuti).

La partecipazione del pubblico alla manifestazione, libera e gratuita, è finalizzata a favorire la comprensione degli aspetti culturali della rievocazione storica, in particolare della danza rinascimentale.