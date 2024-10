La Polizia di Stato di Alessandria ha proceduto all’accompagnamento nel proprio paese di origine di un cittadino bosniaco (pluripregiudicato per reati contro il patrimonio), scarcerato nella giornata di martedì 22 ottobre 2024 dalla Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” dopo avere scontato una condanna per un cumulo di pene per i reati di guida sotto l’influenza di alcool, furto e due ricettazioni. Entrato in Italia nel 1997, il 41enne ha a carico numerosi precedenti penali e di polizia, la maggior parte per reati contro il patrimonio.

Il soggetto ha commesso diversi furti all’interno di ditte e aziende del Nord Italia, furti di ciclomotori, autovetture e beni custoditi all’interno delle stesse.

Nel 2019 è stato arrestato per un furto di materiale elettrico commesso all’interno del magazzino della Provincia di Alessandria di Quargnento insieme ad un altro soggetto con cui ha forzato il cancello dell’attività. Nel luglio del 2022 è stato condannato per un furto all’interno di un camper commesso forzando la finestra dello stesso mentre il proprietario si era recato ai campi di beach volley di Chiavari.

Salgono così a 74 le espulsioni di cittadini stranieri irregolari individuati in città ed in provincia dall’inizio dell’anno ad oggi; di queste, 30 (di cui: 8 albanesi, 8 marocchini, 4 thailandesi, 2

bosniaci, 1 tunisino, 1 algerino, 1 senegalese, 1 georgiano, 1 cittadino USA, 1 colombiano, 1 cileno ed 1 rumeno) sono state eseguite con l’accompagnamento alla frontiera degli stranieri, rimpatriati con volo aereo nel proprio paese di origine mentre 15 (di cui: 5 marocchini, 2 egiziani, 2 bangladesi, 1 gambiano, 1 senegalese, 1 nigeriano, 1 peruviano, 1 algerino ed 1 tunisino) sono state eseguite mediante il collocamento del soggetto presso uno dei CPR messi a disposizione dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per essere successivamente rimpatriati.

I soggetti rimpatriati sono tutti pregiudicati e la maggior parte di loro è stata giudicata socialmente pericolosa .

L’attività di contrasto all’immigrazione clandestina nel 2023 ha portato all’esecuzione di nr. 82 espulsioni, di cui 26 sono state eseguite con l’accompagnamento alla frontiera e 22 mediante collocamento in CPR.