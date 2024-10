Vie e piazze cariche di storia, di fascino, di vissuto: Via Dante, Corso Roma, Piazzetta della Lega, Via Milano, Via San Lorenzo, Via San Giacomo della Vittoria e le altre tra di esse legate indissolubilmente in un reticolo che testimonia di attività commerciali, molte scavallanti i decenni, di luoghi di ritrovo, di appuntamenti consueti di socialità.

Al salotto cittadino ed alle sue problematiche di sicurezza ha sempre guardato l’impegno quotidiano della Questura di Alessandria con quella struttura organizzata di uomini e mezzi che fa a capo al controllo del territorio e alla conseguente attività di prevenzione generale.

Il focus verso l’area prima indicata ha avuto un’intensificazione nell’ultimo bimestre all’esito di segnalazioni riguardanti la presenza di episodi di micro-criminalità e di disturbo, specie in danno dei commercianti, posti in essere da diversi soggetti, tra cui adolescenti.

Tali problematiche sono state affrontate anche nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento svoltesi alla presenza del Prefetto di Alessandria e in occasione di incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria.

Alla progettualità, già in atto con servizi straordinari a mezzo anche del rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, si è aggiunta, nelle prime due settimane di ottobre, la presenza, nelle ore pomeridiane, di ulteriori pattuglie di operatori appiedati che si sono occupati di un capillare controllo del centro cittadino.

La Polizia di Stato ha messo in campo numerosi servizi appiedati e con pattuglie automontate, nonché con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

Nel corso di tale attività si è proceduto al controllo di 401 persone (di cui 107 con precedenti di polizia), 41 autoveicoli, 10 esercizi pubblici.

Sono state elevate 3 violazioni amministrative per detenzione di droga per uso personale; un soggetto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso di 20,94 grammi di hashish, altri 4 per rissa.

Sempre nel corso dei servizi si rinvenivano abbandonati e di conseguenza sequestrati 10 grammi di hashish e 1,69 di cocaina.

L’attività proseguirà unitamente all’impegno quotidiano delle Volanti e dei Poliziotti di Quartiere.

Analoghi servizi sono stati svolti anche dalle altre forze dell’ordine operanti in città.