È stata accolta in Comune dal Vice Sindaco Luca Novelli la PSG Ardor Casale, squadra di pallavolo femminile che ha vinto il campionato italiano Under 14 CSI bissando il successo dell’anno precedente in cui aveva trionfato nella categoria Under 13.

Nel corso dell’incontro è stata consegnata alle giovani campionesse una targa per suggellare l’impresa che le ha viste completare il percorso verso il titolo con sei vittorie su sei incontri disputati.

Il Vice Sindaco Luca Novelli, nel complimentarsi con la giovane compagine ha affermato: “Un percorso straordinario che ha portato nella nostra città una nuova ed esaltante soddisfazione sportiva. Queste atlete con lo staff tecnico stanno realizzando un percorso di successo che è punto di orgoglio per tutta la nostra comunità, da sempre impegnata con successo nelle più disparate discipline sportive”.

La squadra è composta da: Matilde Epis, Alice Berrone, Giulia Bonaria, Maria Vittoria Brezza, Chiara Defaveri, Giulia Dileo, Lucia Guarino, Rachele Lomonaco, Francesca Monti, Cecilia Pissavini, Niki Prencisvalle, Diletta Turco con il coach Roberto Leporati supportato da Doha Ayed e Beatrice Brezza.