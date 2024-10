Sabato 5 ottobre dalle ore 15 alle 18, in piazza Duomo a Tortona, ritorna la Giornata del Volontariato organizzata dal CAV Consulta Associazioni Volontariato che anche quest’anno vuole essere una grande festa rivolta alle famiglie. Il titolo dell’iniziativa scelto quest’anno è “Il cammino della gentilezza” immaginando un percorso fra i numerosi stand che saranno allestiti in piazza dalle numerose associazioni di volontariato locale per presentare le rispettive attività e promuovere la cultura della non violenza, tema fortemente sentito dalla CAV e dal Tavolo Provinciale del Volontariato. Al pubblico presente sarà anche consegnato uno speciale “passaporto” da far timbrare ad ogni stand visitato: vi sarà inoltre la possibilità di partecipare a laboratori pensati per grandi e piccini anche grazie alla presenza del laboratorio dell’Associazione Sarina, con il Maestro Panaro. Le Associazioni inoltre offriranno i “fiori della gentilezza” sui quali sarà possibile scrivere pensieri e riflessioni sul tema; i fiori saranno poi raccolti in un espositore al centro della piazza.

Le associazioni di volontariato partecipanti: Lions Club, Unitre, Fai Delegazione di Tortona, A.V.O, A.I.D.O., Fondazione Nala, Cittadinanzattiva, O.F.T.A.L., Minifal, Anteas, Exago, Agesci, Matteo 25, A.Vo.Ca.To., A.I.D., Alcolisti Anonimi e Familiari Al-Anon, Prassagora, Ass. Amici Museo del Mare, Protezione Civile Gruppo Comunale, Ser Tortona, C.I.S.O.M. Gruppo Viguzzolo, Cri Comitato Tortona, L’estro Armonico, Dor De Plai, M.O.V., C.I.F., M.E.I.C., Ass. Paolo Perduca, S.E.R. Tortona, Ass. Enrico Cucchi, Ass. Peppino Sarina. Sarà inoltre presente un gazebo informativo del Servizio Civile Universale con i volontari in servizio.

Partecipano le Scuole: Istituto comprensivo Tortona B, Istituto San Giuseppe, Infanzia Sacro Cuore, Infanzia Santachiara, Agenzia Formativa Santachiara; il Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli studenti del Liceo Peano (G.A.V. – Gruppo Assistenza Volontaria).

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al sabato successivo; info al n. 0131864208 – mail volontariato@comune.tortona.al.it.