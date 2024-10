Il service “Dieci Decimi” compie nove anni, ma è bello, efficiente ed efficace come se fosse una novità. I Lions tortonesi sono orgogliosi di realizzarlo dal 2015, quando ci si rese conto della possibilità di andare in aiuto alle famiglie a basso reddito, che necessitavano di occhiali da vista per qualche loro membro.L’iniziativa si avvale della collaborazione del Comune e di eventuali segnalazioni da parte del CISA. Infatti un altro elemento importante e caratterizzante è la possibilità di accedere al servizio anche da parte di residenti in Comuni limitrofi.

Anche quest’anno, una volta al mese, presso lo Sportello Servizi alla Persona e alla Comunità presso Comune di Tortona (al piano terra), un socio/a Lions (L.C. Castello, Host, Duomo e Bandello) raccoglie le richieste di chi ha bisogno di occhiali. Alla domanda va presentata la dichiarazione ISEE con reddito inferiore a 7.000 euro, un documento di identità e la prescrizione oculistica. Le richieste sono vagliate dal comitato Lions referente e si dà il via alla donazione degli occhiali. Il numero per la prenotazione è il seguente: 0131-864208.

Dal 2015 sono stati donati dai Lions moltissimi occhiali, specialmente a bambini e anziani.

Il service “Dieci Decimi” rientra nel novero delle attività che caratterizzano i Lions, Cavalieri della Vista da quando l’organizzazione mondiale fu fondata nel 1917. Tra i service riguardanti la vista, sono noti a livello internazionale: i cani guida, gli audiolibri, la raccolta degli occhiali usati e la riqualificazione dei vecchi occhiali.

Marialuisa Ricotti Lions Club Tortona Castello