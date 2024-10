Un a bellissima notizia che premia l’impegno, la dedizione ma soprattutto la giovanissima ballerina Giada Fiore di soli 7 anni di Viguzzolo che è entrata a far parte della “Alman Kids Crew” che affianca Lucilla, nota star dei bambini, nei suoi spettacoli in giro per l’Italia e sul suo canale youtube.

Il casting che si è svolto a Genova nella scuola d’arte e spettacolo “Arti’s” vedeva coinvolti più di 150 bambini. Giada è stata notata dal coreografo e produttore che si è complimentato notandola molto portata e preparata.

Comincia ora un nuovo percorso per la piccola ballerina che si è sempre distinta durante le lezioni alla scuola di danza “Derthona Ballet della Derthona Fitness” con sede in Corso Pilotti a Tortona.

“E’ stata una cosa incredibile – dicono con grande soddisfazione i suoi maestri Clara e Alessandro – siamo molto orgogliosi di questo successo e insieme a tutto lo staff della auguriamo a Giada di realizzare tutti i suoi sogni In bocca al lupo!”

