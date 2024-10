Prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Liguria. È stata prolungata ed estesa l’allerta arancione per piogge e temporali sulla parte occidentale e centrale della regione. Dalle 15 di oggi allerta arancione anche nel ponente ligure (zona A bacini marittimi di ponente).

Nel centro (zona B bacini marittimi centrali) e in Valle Stura e Val Bormida (zona D bacini padani di ponente) invece prosegue l’allerta arancione, sempre per piogge e temporali.

Su tutte queste aree l’allerta arancione termina alle 14 di domani, domenica 27 ottobre. Seguirà poi allerta gialla fino alle 16.

Nel levante (zona C bacini marittimi di levante) confermata la chiusura dell’allerta arancione alle 12 di oggi, con allerta gialla fino alle 22 di oggi, sabato 26 ottobre.

Sulla zona E (versanti padani di levante, valle Scrivia e val d’Aveto) resta allerta gialla fino alle 8 di domani, domenica 27 ottobre.

A causa delle piogge intense che hanno interessato in particolare il levante ligure, si è verificato uno smottamento con conseguente cedimento della strada in località Castagneto, in comune di Casarza Ligure. Al momento risultano parzialmente isolate alcune abitazioni, che rimangono raggiungibili a piedi.

È stato inoltre chiuso, in via precauzionale, un tratto della strada statale 1 Aurelia (al km 435,500) a Borghetto di Vara (SP).

Sul posto è presente un presidio di Anas. La strada sarà riaperta il prima possibile.

