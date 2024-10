Sarà presentato ufficialmente martedì prossimo, 29 ottobre, il gruppo di lavoro (task force) regionale dedicato alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

«Proseguiamo in modo serrato a seguire con la massima attenzione la questione della contaminazione da Pfas nei pressi del polo chimico di Spinetta Marengo e, come promesso, abbiamo istituito una task force regionale che presenteremo alle associazioni, agli abitanti e ai giornalisti in un incontro pubblico», ha spiegato l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

L’incontro, previsto per le ore 21,00 all’Auditorium del Marengo Museum di Spinetta Marengo, sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sulle attività di vigilanza e monitoraggio a tutela della salute messe in campo dalla Regione Piemonte.

«Ho preso l’impegno di aggiornare la popolazione ogni 45 giorni e così sto facendo – ha concluso l’assessore Riboldi -; inoltre, come avevo annunciato, ci sarà un mio impegno diretto nel gruppo di lavoro che vigilerà sui vari aspetti del monitoraggio e dei controlli che abbiamo già messo in campo e che continueremo a mettere per garantire la salute dei cittadini».