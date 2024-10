Domenica 27 ottobre, l’ottava edizione della Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, che quest’anno vedrà un tour di e-bike percorrendo i suggestivi uliveti di Montegrazie.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Imperia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, ed è dedicato alla promozione della cultura dell’olio extra vergine di oliva e dei prodotti tipici locali, immersi nella bellezza degli storici uliveti della zona.

Il programma prevede il ritrovo e la registrazione alle ore 9.30 presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, seguiti dall’inizio del tour in e-bike alle ore 10.00. Alle 11.30 è prevista una sosta presso il frantoio di Montegrazie, dove i partecipanti potranno gustare una selezione dei rinomati prodotti locali

“Quest’anno abbiamo deciso di organizzare un tour in e-bike nella frazione di Montegrazie per tutti gli appassionati di ciclismo, in crescente aumento nella scoperta dei nostri panorami, soprattutto nelle frazioni. Vogliamo unire lo sport all’enogastronomia, offrendo una degustazione dei prodotti locali. Questa iniziativa non solo valorizza il nostro territorio, ma invita anche i partecipanti a vivere un’esperienza unica immersi nella bellezza della natura e della cultura olivicola,” commenta l’assessore alle Frazioni, Mattia Sasso.

Si ricorda che, essendo un tour in e-bike, è obbligatorio indossare il casco. Per chi non possiede una e-bike, sarà possibile, previa prenotazione (cell. 3451288225) affittarne una direttamente sul posto. Inoltre, in caso di meteo avverso verrà rimandata alla domenica successiva.