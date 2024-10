La prevenzione, concetto antico ma che vede solo nel 20° secolo un approccio sistematico in tema di tutela dalle malattie, si inserisce oggigiorno in una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse.

Per questo motivo assumono grande rilevanza nella nostra società tutti quei programmi che, fondandosi su protocolli di provata evidenza ed efficacia, offrono alla popolazione gli strumenti per controllare il mantenimento del proprio stato di salute e, se necessario, ottenere una diagnosi precoce di quelle patologie, come alcuni tipi di tumore, in cui la tempestività di intervento è l’elemento principale per una prognosi favorevole.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che si è da sempre distinta per una spiccata sensibilità ai temi della prevenzione primaria e secondaria, ha avviato una collaborazione con ASL AL per promuovere una serie di iniziative volte ad informare e sensibilizzare la popolazione sui temi della promozione della salute.

“Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa” è una delle aree di intervento in cui la Fondazione opera statutariamente – dichiara il presidente dell’Ente, notaio Luciano Mariano – e a cui, ogni anno, destina ingenti somme. L’attenzione maggiore viene rivolta alla prevenzione, in particolare dei tumori che continuano a rappresentare la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Naturalmente non è possibile scongiurare del tutto il rischio di ammalarsi, ma la prevenzione è certamente uno dei metodi più sicuri per difendersi, anticipandone la diagnosi e curandosi quando sono ancora in fase iniziale. È questo l’obiettivo della partnership stabilita con ASL AL che, quest’anno, si avvale della presenza di una nostra famosa concittadina, la tennista Emanuela Falleti che ringrazio per la sua preziosa testimonianza.

Infatti in occasione dell’ottobre rosa, mese della prevenzione, grazie al contributo della Fondazione, quest’anno ASL AL presenta una testimonial di grande rilievo per la campagna di Prevenzione Serena: si tratta della tennista alessandrina Emanuela Falleti, classe 1975, campionessa che vanta numerosi titoli a livello italiano ed internazionale, nonché campionessa del mondo nel doppio over 40 nel 2023 e n. 3 del mondo proprio nel doppio over 45.

La partnership tra la tennista e ASL AL però non è nata sui campi di gioco. Manu, come si fa chiamare, ha conosciuto il programma di prevenzione sperimentandolo in prima persona, quando un giorno d’autunno del 2020 ha ricevuto una lettera di convocazione per eseguire il pap test. Era la stessa lettera che quotidianamente molte donne in Piemonte ricevono con l’invito a presentarsi presso l’ambulatorio per un semplice esame che consente di individuare le anomalie del collo dell’utero.

Prevenzione Serena, infatti, è un programma di screening che, tramite tre tipi di indagine, consente la diagnosi precoce di alcune forme di tumore particolarmente diffuse:

il pap test serve a diagnosticare la fase iniziale del carcinoma del collo dell’utero

la mammografia consente di individuare precocemente il tumore al seno

l’analisi del sangue occulto nelle feci rivela le fasi iniziali del cancro al colon.

Tutta la popolazione, nelle fasce di età individuate dai protocolli internazionali secondo le evidenze scientifiche, è oggetto di invito attivo ad aderire gratuitamente a queste indagini diagnostiche di primo livello, alle quali possono seguire approfondimenti di secondo livello nei casi in cui venga rilevata positività allo screening.

Proprio quello che è accaduto a Emanuela Falleti che, come narra nel libro autobiografico “Manu”, in seguito alla diagnosi scaturita da quell’invito ha potuto combattere il nemico silenzioso che stava facendosi strada nel suo corpo e vincere, dopo un intervento importante ed una lunga convalescenza, quella che ha definito «la partita più importante».

“Grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, – dichiara il Direttore Generale ASL AL Luigi Vercellino – la campagna di Prevenzione Serena creerà nel pubblico una rinnovata attenzione sulle numerose iniziative promosse a favore della tutela della salute dei cittadini, puntando sulla rilevanza dei programmi di prevenzione.”