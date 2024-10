Lunedi 21 ottobre, personale del Commissariato della Polizia di Stato di Voghera, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Voghera e della Polizia Locale di Voghera ha effettuato un servizio ad alto impatto finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona ed il patrimonio, al controllo degli esercizi pubblici ed attività commerciali, nonché al miglioramento della vivibilità ed al rafforzamento della percezione della sicurezza urbana.

L’operazione, durata dalle 13 alle 19, ha interessato diversi punti chiave della città, tra cui piazzale Marconi, piazza Meardi e piazza San Bovo; sono stati effettuati anche controlli negli esercizi pubblici e commerciali della zona.

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 80 persone e controllati 4 esercizi pubblici e una attività commerciale.

Nella zona attigua alla Stazione ferroviaria è stato identificato un giovane che dai successivi accertamenti è risultato clandestino. Allo stesso veniva notificato il decreto di espulsione e l’Ordine del Questore di lasciare entro sette giorni il territorio dello Stato.

Durante il servizio, inoltre, gli operanti hanno individuato una persona destinataria del provvedimento di “Divieto di accesso ai locali pubblici” chiamato “Daspo Willy” emesso dal Questore della Provincia di Pavia. Il provvedimento prevede il divieto di accedere a locali di pubblico intrattenimento di tutta la provincia (quali bar, discoteche, locali notturni e similari) nonché il divieto di stanziare nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di 12 mesi.

Sono stati altresì trovati quattro uomini in evidenti stato di alterazione dovuta all’eccessiva assunzione di alcool. A seguito della contestazione dell’illecito amministrativo ai 4 soggetti ritenuti responsabili di condotte moleste e pregiudizievoli per la pubblica sicurezza è stato comminato il divieto di accedere, per 48 ore, alle vie del centro cittadino.

Il Servizio ad alto impatto coordinato dal Dirigente del Commissariato Voghera ha raggiunto importanti risultati, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nelle strade e a individuare irregolarità nei locali pubblici. Il servizio ha evidenziato l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze di Polizia presenti sul territorio, a beneficio della tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini. Ulteriori operazioni di questo tipo sono previste in futuro per mantenere elevati gli standard di sicurezza e prevenzione nel territorio.