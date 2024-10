In occasione delle festività in onore di San Romolo, Santo Patrono di Sanremo, domenica 13 ottobre sarà possibile per i residenti della città visitare gratuitamente il Forte di Santa Tecla.

Inoltre, alle ore 12.00 e alle ore 16.00 sono previste due 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞 alla scoperta dei segreti della fortezza, a cura del direttore Alberto Parodi.

Assieme al direttore avrete l’occasione di visitare e conoscere la storia della cisterna, il vecchio quartiere dei soldati, attraversare il ballatoio dove sorgevano le celle e le terrazze dei Bastioni da dove potrete ammirare un panorama davvero unico sulla città e sul porto.

Il Forte di Santa Tecla è aperto da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Presso i magazzini di Levante è ancora possibile visitare la mostra “Quasi come scrivere fiori – Astrazione in Liguria dagli anni Cinquanta agli anni Settanta”.

Tariffe regolari per i non residenti: 4 euro biglietto intero, 2 euro biglietto ridotto (18/25 anni), gratuito per minori di 18 anni e aventi diritto.