Domenica 13 ottobre, in contemporanea con altre città italiane, anche Alessandria partecipa alla campagna Io non rischio. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, l’appuntamento è in corso Acqui angolo via Tolstoj dalle ore 9 alle 19. Quest’anno la piazza di Alessandria assumerà una veste provinciale: sono infatti 12 le Associazioni di volontariato della provincia, compresi il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tortona, della Bassa Valle Scrivia, di Castelnuovo Scrivia, di Sale e i Volontari delle Valli Curone – Grue – Ossona, che con un lavoro sinergico hanno contribuito all’allestimento, segno tangibile di come la collaborazione fattiva possa essere un punto di forza determinante. Oltre ai punti informativi dove i volontari comunicatori dialogheranno con i cittadini sulle buone pratiche di protezione civile sarà allestito uno spazio dedicato ai bambini dove i volontari attraverso delle attività dedicate a loro li guideranno in un percorso che li renda partecipi al raggiungimento degli obbiettivi che si pone la campagna “Io Non Rischio”. Nella stessa data, che corrisponde alla Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri, l’evento si svolgerà in centinaia di piazze in tutte le regioni italiane, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di protezione civile. La campagna “Io Non Rischio” è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS – Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (su Facebook, X e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Per rimanere aggiornati è sufficiente seguire l’hashtag #iononrischio2024. Per informazioni sulla piazza: Regione Piemonte Tel. 3351289596, e-mail: iononrischio@regione.piemonte.it; Comune di Alessandria Settore Protezione Civile tel. 013156216, e-mail protezione.civile@comune.alessandria.it . Coordinamento piazza provinciale Alessandria: tel. 3479798668, e-mail iononrischioal@gmail.com.