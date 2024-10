L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria parteciperà all'(H)-Open Day Menopausa, un’iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS per sensibilizzare le donne sulla salute in menopausa. L’evento, che si terrà mercoledì 18 ottobre, prevede la possibilità di effettuare visite gratuite su prenotazione.

In particolare, presso la Sala Moncalvo al 1° piano dell’Ospedale Civile SS Antonio e Biagio saranno disponibili visite reumatologiche dalle ore 9 alle ore 11. Inoltre, al pomeriggio, sarà possibile effettuare screening ginecologici dalle 15 alle 17 nell’Ambulatorio di Ginecologia, Blocco C, sempre in via Venezia 16 al 1°piano.

Per quanto riguarda le visite reumatologiche è necessario prenotare mandando una mail a comunicazione@ospedale.al.it mentre per quelle ginecologiche è possibile fissare un appuntamento contattando la segreteria del reparto di Ginecologia al numero 0131-206824 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13).

L'(H)-Open Day Menopausa è parte di un progetto più ampio promosso da Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Fondazione Onda, attiva dal 2007, assegna il Bollino Rosa agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili. L’iniziativa mira a sensibilizzare le donne sui cambiamenti legati alla menopausa, fornendo strumenti e consulenze per affrontare al meglio questa fase della vita, migliorando il benessere a lungo termine.