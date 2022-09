La Regione Piemonte, inserita, nel 2019, al primo posto tra i luoghi da visitare nel mondo da Lonely Planet, si caratterizza per un’offerta turistica variegata: dalle Alpi Marittime ai paesaggi delle Langhe, dalle sponde dei Laghi all’arte. Ha inoltre una forte vocazione industriale e proprio in questa regione si trovano le sedi di prestigiose aziende del made in Italy (come l’Olivetti) e grandi poli economici come la Fiat.

Un aspetto davvero peculiare di questo territorio è l’attenzione alla gastronomia. Qui nasce infatti il progetto Slow Food. Piemontesi, poi, sono la celebre Ferrero, la Pernigotti e Venchi.

Trattandosi di una regione ricca di verde, il Piemonte propone un’ampia offerta per le vacanze in montagna o negli agriturismi. Secondo l’indagine di Confcommercio nel 2022 7 italiani su 10 andranno in agriturismo, sia per le vacanze estive, sia per gli spostamenti lunghi un weekend, sia per le gite in giornata a contatto con la natura. Una scelta che sicuramente apporterà alla regione un aumento di presenze.

Alessandria, collocata al centro tra Torino, Milano e Genova, rappresenta un luogo strategico; una città ricca e piena di monumenti e luoghi da non perdere.

I monumenti storici

Alessandria presenta la conformazione tipica delle città fortezza, poiché, essendo un luogo di passaggio, si è trovata spesso difendersi dagli attacchi degli eserciti che miravano alle capitali limitrofe, come Milano.

L’edificio più importante, non a caso, è la Cittadella, splendido esempio di architettura militare dalla forma a stella e sei bastioni. Fu costruita dai Savoia ed è tra le strutture militari meglio conservate d’Italia.

Nel centro storico sono da visitare il Palazzo Municipale (detto anche Palazzo Rosso per via del colore della sua facciata) e il Palazzo delle Poste, caratterizzato dai mosaici di Gino Severini.

Tra gli edifici religiosi, merita una menzione la Cattedrale di San Pietro, centro della fede della città, che custodisce 24 statue di santi protettori della Lega Lombarda. Fondata nel XXII secolo, ha subìto diversi rifacimenti a seguito di abbattimenti.



I musei della città di Alessandria

Tra le eccellenze della città bisogna ricordare il famoso cappello Borsalino, che prende il nome dal fondatore Giuseppe Borsalino, e che divenne, agli inizi del novecento, una delle aziende più famose in Italia con una produzione di 2 milioni di cappelli all’anno. Al famoso copricapo è dedicato un museo, che si trova proprio nell’antica sede dell’azienda.

Altri musei che meritano una visita sono il Museo Civico, con opere e oggetti d’arte dal medioevo al novecento, e il Teatro delle scienze con annesso Museo di Scienze naturali e planetario. Per gli appassionati di usi e costumi, c’è anche la possibilità di visitare il Museo etnografico “C’era una volta”, che racconta la società contadina dell’ottocento e del novecento.

La provincia di Alessandria

Chi ama immergersi nella natura alla scoperta di borghi e castelli può aggiungere alla visita in città anche un giro nella provincia, alla scoperta di territori come il Monferrato, zona nota per i vini e per la produzione dello spumante.

Tra i luoghi da non perdere c’è il Sacro Monte di Crea, una riserva naturale patrimonio UNESCO con un’immensa basilica dedicata alla Madonna di Crea, che si compone di 23 cappelle.

Per gli appassionati della storia dei Templari, infine, un luogo assolutamente da visitare è Tortona, che secondo la leggenda è la città che custodisce il Santo Graal.

Per gli appassionati della storia dei Templari, infine, un luogo assolutamente da visitare è Tortona, che secondo la leggenda è la città che custodisce il Santo Graal.