Si è svolto ieri pomeriggio, mercoledì 9 ottobre 2024, presso l’Acsr Spa a Borgo San Dalmazzo, un incontro di aggiornamento sullo sviluppo delle attività aziendali, in particolare in riferimento all’intervento di riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di biometano, rivolto ai sindaci dei 54 Comuni soci dell’Azienda cuneese smaltimento rifiuti. Alla riunione sono intervenuti anche gli amministratori del Consorzio ecologico cuneese, soggetto destinatario del contributo del PNRR, oltre ai responsabili tecnici della società affidataria, Entsorga Italia spa, che hanno relazionato sul progetto su cui la Conferenza dei servizi lo scorso 5 agosto ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico e la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale per la sua realizzazione. Nel corso dell’incontro si è anche deciso di pianificare una visita all’ultimo impianto realizzato da Entsorga Spa a Siena nel corso del mese di novembre.

