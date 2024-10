Giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 15.30, Piazza della Libertà si trasformerà in un luogo magico e misterioso, per festeggiare insieme Halloween. L’iniziativa, organizzata dagli Assessorati al Turismo e al Commercio del Comune di Alassio, prevede un ricco programma di attività che attenderà bambini e famiglie per un pomeriggio di giochi, musica e sorprese, all’insegna del divertimento.

La piazza ospiterà due animatori e un trampoliere che coinvolgeranno i partecipanti con spettacoli di illusionismo e un laboratorio magico. Ci saranno inoltre intermezzi musicali di baby dance per far ballare e scatenare i bimbi. Inoltre, il trucca-bimbi sarà disponibile per chi vorrà trasformarsi in un personaggio spaventoso o in una creatura incantata, in attesa di dare il via alla parata che, in compagnia di un simpatico trampoliere, accompagnerà i bambini tra le vie della città per il tradizionale rito del “Dolcetto o scherzetto?” al quale parteciperanno le attività commerciali cittadine aderenti.

Altra splendida tappa dei festeggiamenti di Halloween ad Alassio sarà l’appuntamento presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio”, in Piazza Airaldi e Durante, dove a partire dalle ore 16.30 si terrà la festa “Chi ha il coraggio?” con caramelle e dolcetti per i bimbi, che potranno sfoggiare le loro maschere spaventose e fantasiose (per la festa in Biblioteca è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0182 648078).