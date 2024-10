Mercoledì 9 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Sobrero”, i professionisti della sede di Casale Monferrato del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi (nella foto) , hanno avuto l’opportunità di incontrare gli studenti delle classi 3 B Liceo Scientifico dell’I.I.S. “Cesare Balbo”, 3 Liceo Biomedico dell’Istituto Superiore “Sobrero” e 3A “Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’Istituto Superiore Statale “Leardi”.

Questo incontro ha segnato l’inizio di un percorso di approfondimento grazie alla rinnovata collaborazione con Rete ScuoleInsieme – collettivo che unisce gli istituti di ogni ordine e grado delle scuole di Casale Monferrato, Cerrina, Ticineto, Vignale/Ozzano, CPIA – finalizzato ad accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione nei confronti delle attività di ricerca condotte nella sede DAIRI ubicata presso l’ospedale Santo Spirito.

Nei giorni successivi, invece, le classi hanno visitato la sede DAIRI al primo piano dell’Ospedale Santo Spirito, dove hanno avuto modo di interagire con il team di ricerca.

I ragazzi hanno avuto quindi l’opportunità di conoscere il data management degli studi clinici, osservare campioni al microscopio ottico nel Laboratorio Integrato Ricerca Amianti e approfondire le tecniche di analisi statistica di dati sanitari.

Questo progetto rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani al mondo della ricerca e sensibilizzarli su tematiche cruciali per la salute e l’ambiente e avrà come momento conclusivo la giornata di mercoledì 27 novembre.

In occasione della Settimana della Ricerca, le classi coinvolte nel progetto si ritroveranno infatti con i professionisti del DAIRI nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Casale Monferrato. Nell’occasione gli studenti avranno modo di presentare i lavori multimediali (video, campagna social e altro) realizzati nelle settimane successive alle visite. L’obiettivo? Raccontare dal loro punto di vista le attività di ricerca che hanno avuto modo di conoscere all’interno della sede DAIRI di Casale Monferrato.