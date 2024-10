Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne della zona, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai Carabinieri di pattuglia mentre dalla finestra della sua abitazione, al pianterreno di un edificio non lontano dal centro di Taggia, dopo essersi guardato intorno passava un sacchettino a un giovanissimo di appena diciassette anni.

Immediatamente fermato dai militari proprio nei pressi dell’abitazione in cui era avvenuto lo scambio, il giovanissimo acquirente è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente circa sette grammi di marijuana e che dichiarava di aver comprato poco prima da un suo conoscente, per il corrispettivo di settanta euro.

Perquisito il domicilio dell’indagato, sono stati rinvenuti ulteriori trentaquattro grammi di marijuana, novantacinque di hashish, quattro bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonchè oltre duemilasettecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

A seguito del giudizio di convalida è stata disposta la permanenza del trentenne alla casa di reclusione di Sanremo.