È Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo ad inaugurare il 19 ottobre la stagione del Teatro Dino Crocco di Ovada.

Lo spettacolo apre uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria del pubblico grazie ad una messinscena non convenzionale, che vede un unico attore interagire con sette pupazzi. Lo spettacolo è audiodescritto nell’ambito del progetto Teatro No Limits.

Il 20 ottobre al Teatro Marenco di Novi Ligure va in scena Cappuccetto Rosso e il lupo solitario, uno spettacolo per bambine e bambini che racconta la celebre fiaba dal punto di vista della protagonista ormai adulta. Alla vicenda della bambina dal cappellino rosso si alternano le informazioni sulla vita e sul comportamento del lupo. Lo spettacolo fa parte della rassegna per famiglie La domenica dei bambini

Al Teatro Comunale di Spigno Monferrato la stagione – organizzata dall’associazione Orizzonte nell’ambito di Corto Circuito – comincia con La malattia dell’ostrica di e con Claudio Morici, che dopo un attento studio porta in scena le biografie dei grandi della letteratura e con passione esorta il pubblico a riflettere sul potere terapeutico della scrittura e della lettura.

Il 30 e 31 ottobre Silvio Orlando inaugura la stagione del Teatro Civico di Tortona con una doppia replica di Ciarlatani di Pablo Remón. Sul palcoscenico una commedia in dieci capitoli per quattro attori, che viaggiano attraverso decine di personaggi per dar vita ad una divertente e pungente satira sul mondo del teatro e del cinema ed una riflessione sui concetti di successo e fallimento