Nel pomeriggio del 26 settembre una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Alessandria Ovest, in transito all’interno dell’area di servizio di Crocetta Nord, sull’Autostrada A/21 Torino-Piacenza, territorio del comune di Quattordio (AL), ha notato che un uomo 70enne, appena sceso dal proprio veicolo in compagnia della moglie, si stava per accasciare al suolo portandosi le mani al petto.

Gli agenti si sono rapidamente avvicinati all’uomo, il quale lamentava un forte dolore al petto, facendolo poi sedere all’interno della propria macchina.

Mentre uno dei due cercava di tranquillizzarlo facendolo distendere, l’altro notiziava il C.O.P.S. di Torino per richiedere l’intervento di personale sanitario.

Considerato che le condizioni fisiche peggioravano e l’uomo si lamentava sempre di più, il C.O.P.S. informava gli agenti che sarebbe arrivato sul posto l’elisoccorso.

Gli operatori di polizia, pertanto, provvedevano a liberare lo spazio antistante l’area di servizio per poter permettere l’atterraggio del velivolo in sicurezza.

Dopo pochi minuti il personale medico provvedeva a prestare le prime cure al malcapitato, confermando che aveva un infarto in corso e che doveva essere immediatamente trasportato al vicino ospedale di Asti in “codice rosso”.

Nella mattinata successiva, sentita telefonicamente la moglie, ha riferito che il marito, sebbene ancora in terapia intensiva, è in fase di miglioramento.