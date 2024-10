Con la stagione autunnale sono in arrivo tanti nuovi incontri culturali che si terranno all’interno della Biblioteca Civica di via Marconi, 66.

Gli appuntamenti prendono il via sabato 5 ottobre alle ore 10,30 nell’Auditorium con l’inaugurazione della mostra fotografica “Tracce d’impermanenza (niente è come sembra): dialoghi, poesie, danza intorno alle immagini di Antonio Gervasoni”. L’evento sarà introdotto da Marcus Risso (Biblioteca di Serravalle Scrivia) e dalle performance della danzatrice Sara Fiume e della poetessa Silvia Oppezzo.

Dopo la pausa estiva riprende anche la programmazione di “Novi d’Autore”. Il nuovo ciclo di presentazioni inizia con tre volumi legati al grande schermo. Mercoledì 23 ottobre (ore 18), Silvia Padoa presenta “In fondo ci hai divertiti. Peripezie in terra d’Africa di una nonna diva” (EllediLibro, 2024), dedicato a Clara Padoa, signora dell’élite milanese negli anni ’30 e attrice per gioco nel cinema dei telefoni bianchi. Dialoga con l’autrice Barbara Rossi, con clip dal film “Il Signor Max”.

Mercoledì 30 ottobre (ore 18) sarà Barbara Rossi a presentare “Marcello Mastroianni. Il Divo gentile” (Gremese ed., 2024). Dialoga con l’autrice Sergio Arecco. Durante la presentazione sarà tributato un omaggio a Marcello Mastroianni e a Sophia Loren con la proiezione di clip dal film “Ieri, oggi, domani”.

Mercoledì 6 novembre (ore 18) è in programma la presentazione di “Christopher Nolan. Il cinema oltre il tempo e lo spazio” (Weird Book, 2023). Il libro, scritto da Fabio Ferrari, ha vinto la XII edizione del Premio InediTO colline di Torino.

Interviene Roberto Lasagna, con clip dal film “Il cavaliere oscuro”.

La rassegna toccherà anche il delicato tema della violenza sulle donne con la presentazione di “Nulla da perdere tranne la vita” di Marina Vignolo (Epoké, 2024) in calendario giovedì 14 novembre (ore 18). Dialoga con l’autrice Chiara Barella.

Giovedì 28 novembre (ore 10) la Biblioteca Civica adotta #LASEDIAROSSA, evento contro la violenza di genere e non solo. Il progetto è di Deborah Riccelli, scrittrice, e Gabriella de Filippis, avvocato.

L’edizione 2024 di “Novi d’Autore” si conclude con gli ultimi tre appuntamenti. Venerdì 22 novembre (ore 17,30) Lorenzo Robbiano presenta “Novi la dolce” (Epoké, 2024), libro che racconta la storia dell’industria dolciaria novese dalle origini fino ai giorni nostri. Dialogano con l’autore la docente Giulia Valenti, e il giornalista Massimo Delfino.

A seguire sabato 30 novembre (ore 17,30) “Storie segrete di uomini incredibili del Nebraska” di Alessandro Bosso (Robin, 2024), che vedrà la partecipazione dell’attore Alberto Basaluzzo. Dialoga con l’autore Giulia Valenti.

Sabato 14 dicembre (ore 17,30) è in programma la presentazione di “Spazi, luoghi, istituzioni. Studi in omaggio di Francesco Surdich” (Città del silenzio, 2024) che vedrà come relatori Davide Arecco, Giuseppe Rocca, docenti universitari e storici italiani. L’evento è realizzato in collaborazione con il centro studi In Novitate.

Infine, sono in fase di definizione altri appuntamenti con gli autori Bruno Morchio e Paola Mastrocola organizzati in collaborazione con la Libreria I Girasoli – Ubik di Novi Ligure.

Come sempre non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai bambini con una serie di laboratori tematici.

Sabato 19 ottobre (ore 10 e 11,15) Sonia Del Ponte proporrà “I colori dell’autunno”, letture a tema con laboratorio per bambini di 5 anni in su.

Martedì 29 ottobre (ore 17,30) aspettando Halloween, “Se non hai paura… vieni in biblioteca!”, letture animate e spaventose a cura di Chiara Arossa.

In occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere (16 – 24 novembre 2024) sabato 16 novembre è in programma “Leggimi perché me ne ricorderò”, letture a cura di Ilaria Saccà (ore 10 da 0 a 3 anni; ore 11,15 da 4 a 6 anni).

Martedì 19 novembre (ore 17,30) “Primo soccorso pediatrico”, a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Novi Ligure, corso rivolto alle famiglie.

Infine,per il mese di dicembre tornano i tradizionali laboratori dell’avvento rivolti alle diverse fasce d’età: sabato 7 dicembre (ore 10 e 11,15 dai 4 anni) “Un giorno da pittori. Acquerelli di Natale”, a cura di Daniela Fava (Laboratori d’Arte), sabato 14 dicembre (ore 10 e 11,15 dai 4 anni) “La valigia di Babbo Natale”, letture animate e laboratorio a cura di Ilaria Saccà e Chiara Arossa.

La partecipazione ai laboratori è gratuita con iscrizione obbligatoria:

e-mail: natiperleggere@comune.noviligure.al.it

Centro Comunale di Cultura G. Capurro – Biblioteca Civica, Via G. Marconi, 66 – Novi Ligure – Tel. 0143 76246.

Info: Biblioteca Civica tel. 0143.76246

Mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Facebook: Biblioteca Civica – Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro