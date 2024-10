In occasione della Giornata Mondiale della Trombosi, porte aperte il 18 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al Centro Emostasi e Trombosi, struttura diretta da Roberto Santi e situata al primo piano del Poliambulatorio Gardella.

L’evento, realizzato dal Centro stesso e dalla Chirurgia Vascolare dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria diretta da Alberto Guagliano, con la collaborazione del Lions Club di Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie, offrirà incontri gratuiti con medici e personale sanitario per tutti coloro che hanno già sofferto di trombosi venose profonde o embolie polmonari e necessitano di una rivalutazione clinica.

La trombosi venosa profonda (TVP) è una condizione medica in cui si forma un coagulo di sangue in una vena, solitamente nelle gambe. Questo può ostruire il normale flusso sanguigno e causare gonfiore, dolore e arrossamento nella zona colpita. Se non trattata tempestivamente, la TVP può portare a complicazioni gravi come l’embolia polmonare (EP), ovvero il distacco del coagulo che viaggia attraverso il sistema venoso fino ai polmoni, bloccando una o più arterie polmonari.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day è possibile contattare il numero 0131-206093 dalle ore 11.00 alle 15.00 o scrivere una mail a centroemostasietrombosi@ospedale.al.it.