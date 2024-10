Martedì 15 ottobre alle ore 10.30 presso il Teatro Sociale di Valenza sarà ufficialmente inaugurata la seconda edizione di “Valenza: oro, luce, meraviglia”.

L’evento di apertura sarà impreziosito dalla partecipazione dell’Orchestra della Scuola “Pascoli” che interpreterà alcuni brani ispirati ai temi dell’oro, della luce e della meraviglia.

A suonare le melodie saranno al pianoforte il Prof. Andrea Stefenell, al clarinetto il Prof. Onofrio Manghisi, al violino il Prof. Marco Pesce e la voce sarà quella dell’interprete Gabriele Stillitano.

L’inaugurazione della manifestazione “Valenza: oro, luce, meraviglia” sarà anche l’occasione per ascoltare il testo inedito composto dal Dirigente Scolastico dell’IC “Paolo e Rita Borsellino” Prof. Maurizio Primo Carandini. Il monologo è una evocazione delle suggestioni, dei significati e dei simboli racchiusi nelle tre parole protagoniste dell’evento che sintetizzano e riassumono anche l’essenza della città di Valenza: l’oro, simbolo per eccellenza della città, che attraverso il suo scintillio produce luce che è metafora della meraviglia.

La voce recitante sarà ancora una volta quella dell’interprete Gabriele Stillitano.

All’inaugurazione interverranno le autorità, i Dirigenti scolastici e i docenti delle scuole coinvolte che illustreranno il programma dei tre giorni della manifestazione.

In occasione dell’evento, l’IC “Paolo e Rita Borsellino” ha anche ideato il concorso “Balcone d’oro”. Con la collaborazione della Fondazione Mani Intelligenti è stato istituito il contest, aperto a tutta la cittadinanza, per abbellire il proprio balcone di casa trasformandolo in un vero e proprio gioiello.

Partecipare è molto semplice: dopo aver abbellito il proprio balcone, sarà sufficiente scattare una fotografia e inviarla a info@maniintelligenti.it.

Una giuria di giovani delle scuole del territorio giudicherà i balconi più eleganti e originali. I primi tre balconi selezionati riceveranno esclusivi premi.

L’evento, organizzato dal Comune di Valenza in collaborazione con la Fondazione Mani Intelligenti, IIS “Benvenuto Cellini”, IC “Paolo e Rita Borsellino”, Direzione Didattica Valenza, FOR.AL “Vincenzo Melchiorre”, ITS GEM e UNITRE Valenza, è stato realizzato grazie al contributo delle Fondazioni SLALA e Mani Intelligenti e ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

“Valenza: oro, luce, meraviglia”:

programma dettagliato

15 ottobre 2024

ore 10.30

Apertura dell’evento

presso il Teatro Sociale

Saluti delle autorità e presentazione del programma

Concerto a cura dell’IC “Paolo e Rita Borsellino”

Ore 14.30 – 17.00

Apertura delle attività laboratoriali

Centro Comunale di Cultura: laboratorio orafo e di scienze

Spazio Corso Garibaldi 35: laboratorio di robotica

Teatro Sociale: laboratori di design e matematica

Cortile Corso Garibaldi: laboratorio di storytelling e arte in lingua

Chiostro Carducci: atelier d’artista

Oro & Oro: laboratorio orafo

Mostre:

Centro Comunale di Cultura: ore 15.00 inaugurazione mostra Erasmus+

Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana: ore 18.00 inaugurazione mostra “Ness 1” by Arianna Bottero

Chiusura attività ore 17.30

16 ottobre 2024

ore 09.00

Inizio attività di Debate presso il Centro Polifunzionale San Rocco e di

Hackathon presso il Centro Comunale di Cultura

ore 10.00-12.00

Apertura delle attività laboratoriali

Centro Comunale di Cultura: laboratorio orafo e di scienze

Spazio Corso Garibaldi 35: laboratorio di robotica

Teatro Sociale: laboratori di design e matematica

Cortile Corso Garibaldi: laboratorio di storytelling e arte in lingua

Chiostro Carducci: atelier d’artista

Oro & Oro: laboratorio orafo

Viale Dante: laboratorio ITS GEM

Sala consigliare: “Caccia al tesoro a Villa Pastore” lettura e caccia al tesoro per le classi 5° delle scuole elementari di Valenza

Conferenze dalle ore 10.00:

Centro Comunale di Cultura:

“Logistica tra passato e presente” a cura dell’Avv. Cesare Rossini – Presidente della Fondazione SLALA

“Geopolitica dell’Oro: evoluzione storica e rilevanza attuale del metallo più pregiato” a cura del Prof. Aldo Pigoli

Mostre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 :

Centro Comunale di Cultura: Erasmus+

Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana:

“Ness 1” by Arianna Bottero

Ore 14.30-17.00

Apertura delle attività laboratoriali e delle mostre

Ore 15.00-16.15

Sala consigliare: round finale e premiazione del Debate

Chiusura attività ore 17.30

17 ottobre 2024

ore 09.00

Ripresa dell’attività di Hackathon presso il Centro Comunale di Cultura

ore 10.00-12.00

Apertura delle attività laboratoriali

Centro Comunale di Cultura: laboratorio orafo e di scienze

Spazio Corso Garibaldi 35: laboratorio di robotica

Teatro Sociale: laboratori di design e matematica

Cortile Corso Garibaldi: laboratorio di storytelling e arte in lingua

Chiostro Carducci: atelier d’artista

Oro & Oro: laboratorio orafo

Viale Dante: laboratorio ITS GEM

Sala consigliare: “Caccia al tesoro a Villa Pastore” lettura e caccia al tesoro per le classi 5° delle scuole elementari di Valenza

Conferenze dalle ore 9.30

Teatro Sociale :

“L’economia del digitale oltre l’informazione: conoscenza, capacità ed emozioni” a cura del Prof. Marco Novarese e

Prof.ssa Marianna Caserio

“Intelligenza Artificiale ” a cura della Dott.ssa Sabrina Viganò

Mostre dalle ore 10.00 alle 12.00:

Centro Comunale di Cultura: Erasmus+

Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana:

“Ness 1” by Arianna Bottero

Ore 14.30

Centro Comunale di Cultura: premiazione del concorso “Balcone d’Oro”

Ore 15.00

Centro Comunale di Cultura: presentazioni finali dei progetti e premiazione del torneo di Hackathon

Chiusura attività ore 17.30

* In caso di maltempo i laboratori previsti presso il Chiostro Carducci e il Cortile di Corso Garibaldi saranno rispettivamente ricollocati presso il Foyer del Teatro Sociale e il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana. Contestualmente il laboratorio di matematica sarà spostato dal Teatro Sociale presso la Biblioteca Civica.