Il personale della Polizia Locale di Tortona in collaborazione con il personale del settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune ha svolto, fra giovedì 10 e lunedì 14 ottobre, una attività di controllo sulle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia popolare ATC. Durante i sopralluoghi sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria quattro persone, tutte straniere, per occupazione non autorizzata di due diversi immobili, avviando contemporaneamente la procedura per la liberazione coattiva degli alloggi. Si tratta di due persone di nazionalità tunisina, di 34 e 27 anni, che si trovavano in un alloggio nel complesso dell’ex Caserma Passalacqua, e le altre due di nazionalità rumena, di 52 e 50 anni, trovati in un alloggio in via Brighenti: in entrambi i casi è stata anche riscontrata la presenza di minori, fatto segnalato al CISA, ente competente in materia.

