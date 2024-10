Nessuna risposta dalla Giunta Cirio sul ritorno alla piena operatività della Casa della salute di Castelnuovo Scrivia. Solo l’annuncio della riapertura quattro giorni a settimana dal prossimo gennaio.

Sul tema ho interrogato oggi la Giunta regionale a Palazzo Lascaris. La struttura, che serve un bacino di oltre 10mila cittadini, rappresenta un presidio fondamentale per garantire al territorio l’assistenza sanitaria di base e specialistica e offre attualmente i servizi di Cardiologia, Dermatologia, Otorinolaringoiatria e il Consultorio con regolari prelievi nei giorni di apertura. Purtroppo, però, il servizio attualmente risulta attivo solamente per tre giorni a settimana, ovvero lunedì, martedì e venerdì.

L’Assessore Vignale, per conto del collega Riboldi, ha spiegato come la razionalizzazione si sia resa necessaria a causa della carenza di personale, principalmente infermieristico. Un problema grave per strutture che dovrebbero garantire un servizio quotidiano, non a singhiozzo. Come se non bastasse, l’interruzione prolungata dei lavori di completamento di alcune aree della sede sta aggravando la situazione.

Segnali estremamente negativi per la sanità nell’alessandrino. Segnali che fanno temere il rischio, da scongiurare, di vedere smantellato il servizio.

Purtroppo, come detto, l’Assessore non ha fornito date certe sul ritorno della struttura alla piena operatività. L’attenzione del Movimento 5 Stelle rimane alta, il territorio ha bisogno di risposte.

Pasquale Coluccio, Consigliere regionale M5S Piemonte